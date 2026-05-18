CPV /IS: Os destaques de Portimão nos GT4 Pro

Está concluído o primeiro fim de semana da velocidade ibérica. O Campeonato de Portugal de Velocidade, juntamente com o Iberian Supercars e o Campeonato Español de Supercars iniciaram a caminhada de 2026 no Autódromo Internacional do Algarve, com um fim de semana repleto de boas corridas.

No que diz respeito apenas aos GT4, e especialmente aos GT4 Pro, a lista de inscritos já não surpreende, com números fantásticos. Mas é a conjunção de quantidade e qualidade que merece realce. O nível nos GT4 Pro é alto, com muitos jovens talentos, nacionais e internacionais, mesclados com pilotos já experientes, inseridos em estruturas com cada vez mais capacidade. Se até há bem pouco tempo a velocidade era algo esquecida, agora é tempo de assumir inequivocamente que é uma das competições nacionais com mais nível e que pode atingir níveis de popularidade superiores. A qualidade das duas corridas do fim de semana comprovou isso.

Do lado da Speedy Motorsport, destaque para César Machado, que continua a ser um dos pilotos em melhor forma. Rápido, consistente, tem sido imune às mudanças de colega de equipa e consegue, regularmente, estar entre os melhores. Tomás Teixeira também deixou boas impressões na sua estreia nos GT4. A Speedy sabia que este fim de semana seria mais de adaptação e progressão, mas, ainda assim, conseguiu resultados sólidos. A equipa de referência das últimas três temporadas manteve o nível altíssimo, mas a concorrência está próxima.

E uma das principais concorrentes será a Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal. O projeto, reforçado com um segundo Supra, permite à equipa atacar em duas frentes — GT4 Pro e Pro-Bronze — com duas duplas fortes. Nos GT4 Pro, Francisco Mora mantém a excelente forma e encontrou em Rodrigo Almeida um companheiro de equipa capaz de acompanhar o ritmo. O fim de semana da dupla não foi perfeito, mas não andou longe disso, com a liderança da competição no bolso feitas as contas após as duas corridas.

Do lado da Veloso Motorsport, a parceria Carlos Vieira / Philipp Gogollok mostrou-se prometedora. De Vieira já todos sabem o que esperar e o piloto conhece bem a competição, dando as referências que a equipa precisa para o sucesso, apesar do incidente da corrida 1, com César Machado. Gogollok teve um fim de semana de adaptação, mas mostrou que pode formar com o português uma dupla sólida.

A Racar Motorsport teve um fim de semana marcado pelo azar. Mathieu Martins desperdiçou a pole conquistada para a corrida 1 com uma saída de pista e, na corrida 2, a posição menos favorável na grelha — conquistada por Anton Morsing, aparentemente ainda à procura de se adaptar ao novo contexto — complicou a tarefa da equipa. Martins mostrou o nível habitual, mas o azar da primeira corrida acabou por condicionar as contas da equipa no fim de semana.

Na NM Racing Team, a dupla Filip Vava / Tomás Granzella deu boa conta de si na corrida 1, mas o cenário foi completamente diferente na segunda prova, muito longe dos lugares da frente. Ainda assim, a corrida 1 deixou bons indicadores para o resto da temporada.

A dupla Rafael Rajani / Luis Aguiar conseguiu uma estreia de sonho. Dois jovens pilotos a dar os primeiros passos nos GT4 a alcançarem o segundo lugar na corrida 1 — sinal claro de potencial para o futuro. A corrida 2 não foi tão vistosa, mas a dupla da SMC Motorsport já deu nas vistas e ainda tem muito para evoluir.

Ján Durán e Eric Gené, a dupla da Promotion Motorsport de quem muito se esperava, acabou por passar por Portimão de forma muito discreta. Considerada uma das duplas mais promissoras deste ano, não conseguiu mostrar o potencial esperado.

Fim de semana de aprendizagem para a Monteiros Competições com a dupla Henrique Oliveira e Louis Leveau, que se estreia no topo da competição ibérica e ainda a precisar de se ajustar à nova realidade.

Da Gianfranco Motorsport, o azar complicou a primeira jornada. Um início de incêndio no Aston Martin de Joel Bergström e Roberto Faria impediu a equipa de participar. Apesar dos esforços e do material que veio de França, o carro acabou por não ter condições para ir para a pista, adiando a estreia em 2026 da nova dupla da Gianfranco.