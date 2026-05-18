CPV/ IS: Os destaques de Portimão nos GT4 Pro Bronze, Bronze e AM

A quantidade e qualidade que vimos nos GT4 Pro neste fim de semana de abertura de temporada 2026 das competições ibéricas, no Autódromo Internacional do Algarve, tem também reflexo nas restantes divisões. O resultado está à vista, com as duas corridas a mostrarem competitividade e um nível não muito afastado dos Pro.

Na GT4 Pro-Bronze houve várias equipas em destaque que estiveram na luta com as duplas Pro, que têm uma teórica vantagem sobre as Pro-Bronze — vantagem que, no entanto, não se verificou de forma evidente em Portimão.

Se a Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal saiu na liderança nos GT4 Pro, nos GT4 Pro-Bronze conseguiu igual façanha. José Carlos Pires e Francisco Abreu voltaram a unir esforços e o resultado foi amplamente positivo. Abreu pareceu começar algo enferrujado e a qualificação não lhe sorriu, mas nas corridas voltou a mostrar o andamento a que nos habituou. Do lado de Pires, um fim de semana sólido a confirmar a boa aposta da estrutura. No terceiro ano da TGR Caetano Portugal na velocidade, esta aposta a dobrar mostra que a equipa quer chegar ao topo e os primeiros sinais são animadores.

Outra dupla que se evidenciou foi a de Alexandre Areia e Nuno Afonso. O triunfo à geral na corrida 2 é a prova do bom trabalho desenvolvido pela Gianfranco Motorsport com a dupla que conquistou títulos em 2025 e que começa da melhor forma 2026. Não teria sido ainda melhor sem o problema técnico na corrida 1 que os impediu de pontuar. O stint de Areia foi perfeito e Nuno Afonso segurou tanto quanto pôde César Machado, com o Safety Car a ajudar à sua causa. Bom arranque de uma dupla forte nesta igualmente forte divisão. De recordar que Areia tinha feito a pole para a corrida 2, sinal claro da velocidade do jovem piloto.

A Batina Racing, também nos GT4 Pro-Bronze, não deu tanto nas vistas, mas optou pela regularidade para carimbar um excelente fim de semana. Terminaram as duas corridas no top 5 à geral e no pódio nos Pro-Bronze — e esta regularidade costuma dar títulos. Batina pareceu o piloto “+” neste fim de semana, e o segundo lugar à geral na qualificação 2 comprova o bom andamento do piloto e feche de equipa, com Nuno Pires a ganhar referências para as próximas corridas. As três duplas referidas nesta divisão prometem uma luta acesa até ao fim.

Nos GT4 Bronze, a dupla Vasco Oliveira / Ivan Velasco deu boa conta de si, especialmente na corrida 1, com Oliveira a lutar com os Pro e Pro-Bronze no seu stint. A vitória na divisão na corrida 1 e o pódio na corrida 2 permitiram encerrar o fim de semana com nota claramente positiva.

André e Miguel Nabais venceram a corrida 2 nesta divisão e Andrius Zemaitis conseguiu dois pódios. A dupla Ricardo Costa / Andrés Prieto também estava a caminho de um bom resultado na corrida 2, após o pódio na corrida 1, mas um incidente mesmo no final deitou por terra o bom trabalho.

Nos GT4 Am, o suspeito do costume voltou a vencer, com Ruben Vaquinhas e Mico Mineiro a começar da melhor forma esta nova parceria, enquanto Jaime Garcia Sanchis e Alex Wendt concluíram este fim de semana de estreia nos GT4 Am com um triunfo.