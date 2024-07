CPV / IS : O que poderá ver no fim de semana do Estoril

A segunda ronda do Iberian Supercars e do Campeonato de Portugal de Velocidade de 2024 ocorrerá no Autódromo do Estoril nos dias 13 e 14 de julho, e após uma competição acirrada em Jerez, os fãs podem esperar mais emoções

Novidades e Atrações:

O paddock estará animado com atividades e exposições da Mini, NAPA e Aston Martin, incluindo simuladores e modelos icónicos. Haverá um ecrã gigante para seguir todas as corridas. Durante o intervalo de almoço, os fãs com bilhetes de paddock poderão visitar o pit-lane, ver os carros de perto e interagir com os pilotos.

Acessibilidade dos Bilhetes:

A bancada A será gratuita para o público. O acesso ao paddock custa 20 euros para o fim de semana ou 15 euros por dia, com entrada gratuita para menores de 16 anos acompanhados por um adulto. Os bilhetes estão disponíveis online (BOL) e em lojas Worten e FNAC.

Competições e Carros:

O evento principal contará com cerca de quarenta carros de marcas como Aston Martin, Audi, BMW, McLaren, Mercedes, Porsche e Toyota. Outras competições incluirão as Single Seater Series, Group 1 Portugal, SevenFriday Classic Cup e Copa Racer, com MINI Cooper e BMW M2 CS Cup. O evento promete uma experiência emocionante para todos os fãs de corridas no Estoril.