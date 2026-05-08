CPV/ IS: NM Racing Team com aposta tripla e piloto português
A NM Racing Team, estrutura sediada em Barcelona, prepara-se para disputar a temporada de 2026 do Supercars Endurance com três Mercedes-AMG GT4, distribuídos pelas divisões GT4 Pro, GT4 Pro-Bronze e GT4 Bronze. A equipa catalã, campeã da GT4 Pro-Bronze do Supercars España em 2025, regressa com ambições reforçadas e uma formação de pilotos renovada.
Na divisão GT4 Pro, o Mercedes-AMG GT4 #15 será partilhado por Filip Vava e pelo uruguaio Tomas Granzella, que regressa à competição ibérica esta temporada. Vava foi um dos principais protagonistas da edição passada e mantém-se como referência da estrutura espanhola.
Na GT4 Pro-Bronze, Guillermo Aso campeão em 2025 ao lado de Vava, passará a fazer dupla com o jovem Mario Pinazo no carro #36. Pinazo é a grande novidade da equipa: proveniente do karting, estreou-se nas provas de GT no GT4 Winter Series e dá agora o passo para uma das divisões mais competitivas do campeonato, num contexto exigente sustentado pela experiência acumulada da NM Racing Team.
Na GT4 Bronze, a dupla luso-colombiana Ricardo Costa e Andrés Prieto mantém-se ao volante do Mercedes-AMG GT4 #97. A parceria foi uma das mais consistentes da época passada, somando várias vitórias na divisão, tendo Costa conquistado os títulos do Supercars España e do Campeonato de Portugal de Velocidade. A continuidade da dupla reforça as ambições da equipa no título ibérico da classe.
A temporada de 2026 do Supercars Endurance arranca entre 15 e 17 de maio no Autódromo Internacional do Algarve, no âmbito do Algarve Iberian Racing Festival, evento que acolhe igualmente o Iberian Supercars, o Campeonato de Portugal de Velocidade e o Campeonato de Supercars de España.
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