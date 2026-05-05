CPV/IS: NGT com projeto renovado em 2026

A NGT apresenta-se no Supercars Endurance de 2026 com um projeto renovado, alinhando na categoria GT4 com um Aston Martin Vantage AMR GT4, após uma época de estreia na categoria GTX com um modelo anterior da marca britânica. Aos comandos do carro estarão Fernando Soares e Miguel Ferreira, na divisão GT4 Am.

A aquisição de uma viatura mais recente representa um passo em frente na evolução desportiva da equipa portuguesa, numa divisão GT4 Am que se antevê particularmente disputada e que tem beneficiado das alterações estruturais do campeonato, nomeadamente a separação de grelhas entre GT4 e GTC/Turismos. Fernando Soares regressa a um carro que conhece bem: foi precisamente ao volante de um Aston Martin Vantage AMR GT4 que, em 2023, ao lado de Álvaro Ramos, conquistou o título da divisão GTX no Supercars Endurance e no Campeonato de Portugal de Velocidade. Para além da evolução técnica, a equipa apresentará ainda uma decoração completamente nova, reforçando o carácter renovado do projeto.

Miguel Ferreira chega à primeira ronda sem ter tido oportunidade de testar o carro, pelo que uma fase de adaptação será inevitável. A temporada arranca entre os dias 15 e 17 de maio, no Autódromo Internacional do Algarve, numa ronda integrada no Algarve Iberian Racing Festival, evento que marca também o início do Iberian Supercars, do Supercars España e do Campeonato de Portugal de Velocidade.

Fernando Soares, falou sobre o novo projeto:

“Estamos muito motivados com este novo carro, que será uma novidade para a NGT e representa um passo importante na nossa evolução, com a subida à categoria GT4. Para além disso, vamos apresentar uma decoração completamente nova, o que reforça ainda mais o carácter renovado deste projeto.”

Miguel Ferreira, traçou os objetivos para a temporada:

“O objetivo passa por aproveitar ao máximo esta nova experiência, sem nunca perder de vista a vontade de vencer. Eu ainda não conheço o carro e vamos chegar ao Algarve sem treinos, pelo que será inevitável uma fase de adaptação. Ainda assim, queremos aproveitar cada volta, evoluir e, progressivamente, aproximar-nos dos lugares da frente da GT4 Am.”