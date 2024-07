CPV / IS, Manuel Gião: “Esperamos ter um BoP menos prejudicial”

Manuel Gião disputa no próximo fim-de-semana a segunda etapa do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade, que se realiza no Autódromo do Estoril, estando determinado em lutar pelos lugares do pódio.

O português e o seu colega de equipa, Mathieu Martins, estiveram em bom nível na primeira ronda, que teve lugar no Circuito de Jerez, e só algumas contrariedades impediram que a dupla da RACAR Motorsport – AMR Partner Team terminasse entre os três primeiros.

Para a primeira prova realizada em Portugal, Manuel Gião está confiante de que poderá voltar novamente a estar na luta pelas posições de topo. “Jerez foi um fim-de-semana difícil para nós, uma vez que o BoP estava a castrar um pouco o nosso carro. Ainda assim, conseguimos lutar pelos lugares do pódio, o que demonstra bem a nossa força enquanto equipa. Esperamos ter no Estoril um BoP menos prejudicial para o Aston Martin para podermos estar na luta pela vitória. Penso que, se isso acontecer, poderemos ser muito competitivos e toda a equipa está pronta para nos batermos pelo degrau mais alto do pódio”, sublinhou o piloto do Aston Martin Vantage AMR GT4 número dois.

Manuel Gião, porém, aponta que é necessário trabalhar afincadamente para poder ser competitivo, dado que o nível do campeonato está mais elevado que nunca, sendo a diferença entre o sucesso e o fracasso mínima. “O pelotão está muito forte e já pudemos perceber que alguns milésimos de segundo poderão ser suficientes para ganhar ou perder posições. Todos nós teremos de estar no nosso melhor em todos os aspectos – pilotagem, estratégia, técnica, execução, etc – para podermos conseguir estar dentro dos nossos objectivos e estar na luta pelas vitórias”, concluiu o piloto da RACAR Motorsport – AMR Partner Team.

O programa oficial do Estoril Summer Party, evento do qual a etapa do Iberian Supercar e Campeonato de Portugal de Velocidade é cabeça de cartaz, inicia-se no sábado com os treinos-livres e a qualificação, disputando-se as corridas no domingo – a primeira às 11h05 e a segunda às 16h55. Ambas as corridas podem ser seguidas em directo no canal de YouTube da competição, assim como na A Bola TV.