CPV/IS, Luís Veloso: “Vamos para o Estoril com redobrada energia e confiança”

A Veloso Motorsport participará na segunda jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) e do SuperCars Iberian (SCI) no Autódromo do Estoril no próximo fim de semana com três carros.

Ao cuidados da estrutura nortenha estará o Audi R8 LMS GT4 de Patrick Cunha e Jorge Rodrigues, líderes da categoria GT4 Bronze, após uma vitória e um segundo lugar, o Porsche 718 Cayman RS GT4 Francisco Mora e Miguel Lobo, atualmente em terceiro na categoria GT4 Pro e o Mercedes AMG GT GT4 de Francisco Carvalho e Nuno Batista, após uma adaptação ao carro, prometem lutar pelos primeiros lugares na categoria GT4 Bronze.

A equipa, liderada por Luís Veloso, confia nos bons resultados anteriores e na familiaridade com o circuito do Estoril. Com 30 anos de experiência e vários títulos, o objetivo é vencer corridas e conquistar títulos nesta competitiva temporada do CPV.

Luís Veloso, CEO da Veloso Motorsport – “A primeira jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade correu muito e poderia ter sido ainda melhor não fossem algumas contingências que são habituais na competição automóvel. Vamos para o Estoril com redobrada energia e confiança na busca de vitórias que nos possam oferecer os títulos que vamos tentar conquistar. Sabemos que o nível do campeonato está altíssimo, com muitos pilotos de qualidade e equipas fortes, mas a Veloso Motorsport está preparada para esses embates com muito profissionalismo, dedicação e conhecimento dos seus técnicos e colaboradores.”