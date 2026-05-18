CPV /IS, Luís Aguiar: “Começar com um pódio à geral é fantástico”

Luís Aguiar e Rafael Rajani estrearam-se no Iberian Supercars/Campeonato de Portugal de Velocidade com um pódio na Corrida 1, disputada no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. A jovem dupla partilha um McLaren Artura GT4 e terminou no 2.º lugar da geral e da categoria GT4 Pro no sábado.

Luís Aguiar, campeão nacional de karting Rotax em 2025 e atual líder desse campeonato, qualificou o McLaren Artura GT4 no 8.º lugar da grelha para a corrida de sábado. No seu turno de condução, o piloto portuense de 20 anos recuperou seis posições, entregando o carro a Rafael Rajani no 2.º lugar da geral. Rajani confirmou a prestação promissora, e a dupla subiu ao pódio numa prova com quase três dezenas de equipas em pista, num dos campeonatos GT4 mais disputados da Europa.

No domingo, Aguiar e Rajani partiram do 13.º lugar da grelha e encontravam-se em modo de recuperação quando sofreram um toque de outro concorrente numa zona de alta velocidade, evitando por pouco um acidente de maior gravidade. Apesar do incidente, a dupla concluiu a Corrida 2 no 8.º lugar da categoria GT4 Pro e 11.º da geral, somando pontos para os campeonatos nacional e ibérico. O McLaren Artura da dupla apresentava as icónicas cores da Gulf. A próxima prova será no Circuito de Vila Real, no fim de semana de 10 a 12 de julho.

Luís Aguiar, após a prova em Portimão:

“Foi um excelente arranque de campeonato para nós, pois somos dos pilotos mais jovens e menos experientes, e começar com um pódio à geral é fantástico. No sábado senti-me muito confortável no meu turno de condução, consegui fazer quatro ultrapassagens e entregar o carro ao Rafael no 2.º lugar. Subir ao pódio num campeonato tão competitivo dá-nos muita motivação para o futuro. Agradeço à equipa SMC Motorsport, pelo apoio que nos deram. Agora, teremos outro enorme desafio pela frente, a estreia no Circuito de Vila Real.”