CPV /IS, Kika Queiroz: “Foi um fim de semana de descoberta”

Kika Queiroz estreou-se no BMW M2 Racing Cup, disputada no Autódromo Internacional do Algarve. A atual campeã da Ladies Cup da Porsche Sprint Challenge Ibérica completou os seus primeiros quilómetros oficiais ao volante do BMW M2 CUP.

Este primeiro fim de semana funcionou como prova teste e serviu de preparação para o arranque oficial do campeonato, agendado para o circuito de Jarama. Habituada à exigência e à potência do Porsche 911 GT3 Cup, Queiroz enfrentou o desafio de se adaptar a um carro com características de condução distintas, registando uma progressão consistente ao longo de cada sessão e aproximando-se do ritmo do pelotão à medida que acumulou quilómetros.

“Foi um fim de semana de descoberta” disse Kika Queiroz, sobre a estreia ao volante do BMW M. “O BMW M2 exige uma condução muito diferente do Porsche a que estou habituada, por isso a prioridade absoluta foi acumular quilómetros e entender as reações do carro em pista. Saímos desta primeira corrida com dados muito importantes e com uma margem de evolução clara. O trabalho com a equipa técnica foi excelente e dá-nos uma boa base para as próximas jornadas.”