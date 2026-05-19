CPV / IS, José Carlos Pires: “A equipa está de parabéns”

José Carlos Pires e Francisco Abreu tiveram um arranque de temporada prometedor na jornada inaugural do Campeonato de Portugal de Velocidade, do Iberian Supercars e do Campeonato de España de Supercars, disputada no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, entre 15 e 17 de maio. A dupla da TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal venceu a categoria GT4 Pro Bronze na primeira corrida e terminou no terceiro lugar da mesma divisão na segunda, assumindo a liderança do campeonato na sua classe.

Na Corrida 1, Pires e Abreu venceram a categoria GT4 Pro Bronze, contribuindo para uma primeira corrida de sonho da TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal, que somou também a vitória à geral com a dupla Francisco Mora e Rodrigo Almeida.

Na Corrida 2, a dupla partiu com um handicap de dez segundos e uma posição menos favorável na grelha de partida. Apesar das condições adversas, Pires e Abreu terminaram no terceiro lugar da categoria GT4 Pro Bronze, num resultado considerado significativo dado que a vitória nessa divisão foi conquistada por um adversário da mesma classe, sinal da competitividade que se vive na GT4 Pro Bronze. No final do fim de semana, a dupla assume a liderança do campeonato na sua divisão.

José Carlos Pires fez um balanço equilibrado de um fim de semana que terminou em alta:

“Foi um fim de semana bom, acho que correu tudo bem. Estávamos com um bom ritmo de corrida e mesmo na qualificação fomos rápidos — fizemos a pole na nossa categoria para a Corrida 1. Na primeira corrida tivemos um percalço com uma ultrapassagem que nos fez perder algum tempo, mas terminámos na liderança da divisão, o que foi muito bom e mostrou que somos competitivos em ritmo de corrida. Na segunda corrida, com um handicap de dez segundos e a arrancar mais atrás, não foi tão fácil. Ainda assim, acabámos em quinto à geral e em terceiro lugar na categoria Pro Bronze, o que é bastante bom tendo em conta que um Pro Bronze ganhou essa divisão. A equipa está de parabéns com estas vitórias e estes pódios. Vamos continuar a melhorar.”

Francisco Abreu salientou o excelente fim de semana em Portimão:

“Excelente fim de semana, do qual saímos com o objetivo inicialmente traçado: primeiro lugar em ambas as divisões. Na segunda corrida era difícil fazermos mais com um arranque do décimo lugar e dez segundos de handicap. Resultado muito importante para toda a estrutura e que reflete o trabalho que temos vindo a fazer. Seguimos na luta para as próximas.”