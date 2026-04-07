CPV /IS: Joel Bergström e Roberto Faria com a RV7

A RV7 Team vai competir no Iberian Supercars e no Supercars España em 2026 com a dupla internacional formada por Joel Bergström e Roberto Faria. A equipa contará com apoio técnico da Gianfranco Motorsport.

A formação apresenta uma dupla sueco-brasileira que reflete a crescente atratividade da competição ibérica para jovens pilotos que procuram afirmar-se no panorama dos GT. Bergström e Faria irão partilhar um Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO, numa estrutura apoiada pela Gianfranco Motorsport, equipa que conquistou em 2025 o título de pilotos da divisão GT4 Pro-Bronze com Nuno Afonso e Alex Areia.

Joel Bergström estreia-se no universo GT após duas temporadas na Fórmula 4 Britânica, onde alcançou vários pódios. A mudança surge como parte da sua evolução desportiva, procurando um contexto mais exigente e competitivo.

Já Roberto Faria traz experiência ao projeto, tendo passado pela GB3 e pela FIA Fórmula 3. O piloto brasileiro estreou-se no Iberian Supercars no final de 2023, onde conquistou pódios desde cedo, afirmando-se como um dos nomes em ascensão. Na temporada passada, discutiu os títulos de GT e GT4 Pro, e pretende agora consolidar esse percurso com a nova equipa.

Ambos os pilotos integram a Aston Martin Racing Driver Academy, reforçando a ligação entre o campeonato e os construtores.

A temporada de 2026 terá início nos dias 16 e 17 de maio, no Autódromo Internacional do Algarve, estando previsto um teste oficial no mesmo circuito a 23 de abril.

Joel Bergström afirmou: “Escolhi o Iberian Supercars com a Aston Martin porque quero estar num campeonato onde o nível é elevado e os carros exigem mais do piloto. É assim que se evolui. Não compito apenas para participar. Aponto aos lugares da frente, a uma consistência forte e a demonstrar que consigo adaptar-me rapidamente para lutar pelas primeiras posições.”

Roberto Faria declarou: “É com enorme entusiasmo que encaro a temporada de 2026 no Iberian Supercars, ao volante de um Aston Martin Vantage GT4 Evo com as cores da RV7 Team com assistência técnica da Gianfranco Motorsport. Sinto-me muito motivado para este desafio e confiante no trabalho que temos vindo a desenvolver em conjunto com a equipa e com o meu colega de equipa, Joel Bergström, com quem vou partilhar o carro e formar uma dupla bastante competitiva. O objetivo passa por evoluir consistentemente ao longo da temporada, maximizar cada fim de semana de corrida e estar na luta pelas posições cimeiras. Estou pronto para dar tudo em pista e representar da melhor forma todos os que confiam em nós.”