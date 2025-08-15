CPV /IS: Jerez com grelhas separadas para GT4 e GTC
A etapa de Jerez de la Frontera, marcada para 31 de Outubro a 2 de Novembro, terá grelhas separadas para a categoria GT4 e para as categorias Turismos e GTC, repetindo o formato estreado na ronda inaugural no Autódromo Internacional do Algarve.
A elevada adesão de equipas e pilotos ao Supercars Endurance e aos campeonatos integrados – Iberian Supercars, Supercars España e Campeonato de Portugal de Velocidade – aliada à disponibilidade no programa do Jerez Iberian Racing Festival, permitirá à organização, a cargo da Race Ready, voltar a dividir as grelhas. Assim, a GT4 contará com as divisões Pro, Pro-Bronze, Bronze e Am, enquanto GTX e Cup (GTC) e TCR e TC (Turismos) disputarão corridas próprias.
Tal como em Portimão, esta separação garante corridas mais equilibradas e competitivas, dando maior protagonismo a cada categoria e prevendo-se mais de duas dezenas de carros por grelha. A prova andaluza será pontuável para os três campeonatos e poderá decidir títulos, incluindo o cetro espanhol.
Diogo Ferrão, CEO da Race Ready, sublinha que a divisão só é possível devido a um horário que permitirá quatro corridas em vez de duas, e espera repetir o sucesso obtido no Algarve, onde o feedback foi “muito positivo”. Antes de Jerez, o calendário prossegue em Valência, a 13 e 14 de setembro, para mais uma ronda do Iberian Supercars e Supercars España.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI