CPV /IS: Jerez com grelhas separadas para GT4 e GTC

A etapa de Jerez de la Frontera, marcada para 31 de Outubro a 2 de Novembro, terá grelhas separadas para a categoria GT4 e para as categorias Turismos e GTC, repetindo o formato estreado na ronda inaugural no Autódromo Internacional do Algarve.

A elevada adesão de equipas e pilotos ao Supercars Endurance e aos campeonatos integrados – Iberian Supercars, Supercars España e Campeonato de Portugal de Velocidade – aliada à disponibilidade no programa do Jerez Iberian Racing Festival, permitirá à organização, a cargo da Race Ready, voltar a dividir as grelhas. Assim, a GT4 contará com as divisões Pro, Pro-Bronze, Bronze e Am, enquanto GTX e Cup (GTC) e TCR e TC (Turismos) disputarão corridas próprias.

Tal como em Portimão, esta separação garante corridas mais equilibradas e competitivas, dando maior protagonismo a cada categoria e prevendo-se mais de duas dezenas de carros por grelha. A prova andaluza será pontuável para os três campeonatos e poderá decidir títulos, incluindo o cetro espanhol.

Diogo Ferrão, CEO da Race Ready, sublinha que a divisão só é possível devido a um horário que permitirá quatro corridas em vez de duas, e espera repetir o sucesso obtido no Algarve, onde o feedback foi “muito positivo”. Antes de Jerez, o calendário prossegue em Valência, a 13 e 14 de setembro, para mais uma ronda do Iberian Supercars e Supercars España.