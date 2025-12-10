CPV/IS, Jack de Keijzer (Toyota): “Aconselhamos jovens talentos a virem para o campeonato ibérico”

Jack de Keijzer, responsável da Toyota, fala do crescimento do GT4 na Peninsula Ibérica

A figura de Jack de Keijzer, responsável de coordenação e logística da TOYOTA GAZOO Racing Europe, é hoje central para perceber o peso que o Toyota GR Supra GT4 EVO2 ganhou nas competições ibéricas de GT4, em particular no Campeonato de Portugal de Velocidade e no Iberian Supercars. No final da temporada, em conversa no paddock, o neerlandês traçou um balanço tão franco quanto revelador sobre um ano “frenético”, em que o Supra consolidou a sua posição como carro de referência e, ao mesmo tempo, laboratório vivo para o futuro do programa de cliente da marca.​

Uma época intensa com sete Supra

Ao olhar para trás, Jack de Keijzer não esconde que 2025 levou o programa Toyota ao limite em termos de gestão desportiva e logística. Foi a primeira vez que a marca colocou sete GR Supra GT4 EVO2 em pista em simultâneo no contexto ibérico, distribuídos por quatro equipas diferentes: Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, Speedy Motorsport, Gianfranco Motorsport e a Batina Racing.

“Foi uma época bastante agitada, a primeira em que tivemos sete carros aqui com quatro equipas diferentes”, reconhece. “Sabíamos que ia ser duro, mas no conjunto das várias classes do campeonato o desempenho foi muito bom. Houve corridas duras, finais muito emocionais e também alguns acidentes infelizes, como em Valência, em que a equipa [TGR Caetano Portugal] nada podia fazer.” Apesar desses percalços, sublinha que o sentimento dominante é de satisfação: “No fim de contas, estou feliz com aquilo que as equipas alcançaram. São clientes, e estou contente com o que fizeram. Foi uma época intensa, e confesso que também fico feliz por ela ter chegado ao fim.”

O valor desportivo do Iberian Supercars / CPV

Questionado sobre o nível competitivo do Iberian Supercars﻿ face a outros campeonatos europeus de GT4, Jack é claro ao sublinhar o crescimento sustentado da plataforma ibérica. “Este campeonato está a crescer muito﻿”, afirma. “Vemos muitos jovens pilotos júnior a olhar para aqui como um passo intermédio antes de darem o salto para o Europeu. Cada vez mais aconselhamos alguns talentos a virem para a série ibérica, porque têm três corridas em Espanha, três em Portugal, o nível é realmente bom e as equipas também.﻿”

Os números ajudam a enquadrar essa perceção: grelhas acima de vinte GT4, com 23 carros na ronda decisiva, mostram bem a atratividade do formato. “Se olharmos para a pista e contarmos 23 GT4, percebemos que este é um campeonato muito saudável﻿”, reforça. Para a Toyota, esta realidade oferece um palco ideal para desenvolver carros, pilotos e equipas-cliente num ambiente altamente competitivo, mas ainda gerível em termos de custos e logística.

Sete carros… mas com equilíbrio na grelha

Naturalmente, surge a questão: a Toyota quer ainda mais GR Supra GT4 EVO2 nas grelhas portuguesas e ibéricas? Jack de Keijzer admite que há margem para crescer, mas insiste na importância de manter a diversidade. “Esperamos ter mais carros, sim. Estamos a trabalhar com alguns clientes para ver se conseguimos trazê-los para a Toyota e, com sete, já estamos muito satisfeitos.”

Ao mesmo tempo, alerta para o risco de um domínio numérico excessivo: “Não é obrigatório ter mais, porque no fim também conta a qualidade do campeonato. Não faz bem ao campeonatose, por exemplo, 60% da grelha for Toyota e os restantes 40% estiverem divididos pelas outras marcas. Para nós seria ótimo, mas não é saudável para o campeonato.

” A estratégia passa, por isso, por continuar a acolher novos clientes sem desvirtuar o equilíbrio da grelha, preservando a imagem do Supra como referência competitiva, mas dentro de um ecossistema tecnicamente variado”. Com alguns rumores que poderemos ter um segundo carro na TGR Caetano Portugal, o responsável da Toyota não quis dar pormenores, mas referiu que “tudo está em aberto, mas esperamos ter mais alguns carros em pista, sim”.

Futuro técnico do GR Supra GT4 EVO2

Do lado técnico, Jack abre a cortina sobre o plano de evolução do GR Supra GT4 EVO2, que cumpre agora a sua fase inicial de homologação. “O Evo2 foi homologado este ano como uma nova especificação, que poder correr até, creio, 2030 ou 2031”, explica, apontando para um ciclo de vida longo, típico dos GT4 modernos. “A ideia é prolongarmos a utilização deste carro, continuando a atualizá-lo.”

A filosofia da Toyota passa por alternar fases de evolução mais profunda com períodos de afinação fina. “Neste momento, trabalhamos com o carro de desenvolvimento e vamos seguir o que temos feito: dois anos, vem uma evolução, mais dois anos, outra evolução”, contextualiza. “A grande atualização foi agora; a próxima será provavelmente mais pequena, mais focada no ‘fine‑tuning’ do carro do que numa revolução.”

Jack sublinha ainda que nem tudo o que é testado internamente entra de imediato para o pack vendido ao cliente, por questões de custo e de equilíbrio desportivo: “Quando fazes um upgrade, ele vem sempre em forma de pacote e tem um custo. Não queremos sobrecarregar o cliente. Por isso escolhemos o que é mais importante para a performance e para as necessidades deles. Há sempre soluções que ficam de fora e que podem ser aproveitadas numa próxima evolução.”

O papel das equipas portuguesas no desenvolvimento

Para a TOYOTA GAZOO Racing Europe, o feedback recolhido nas pistas portuguesas e espanholas é uma ferramenta essencial na evolução do Supra, e Jack não poupa elogios às quatro estruturas que operaram o carro em 2025: Batina Racing, Gianfranco Motorsport, Speedy Motorsport e Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal. “O feedback das equipas portuguesas é realmente muito bom”, aponta. “Temos de ouvir todas: não é só o piloto mais rápido que nos dá a melhor informação. Também precisamos de escutar os mais lentos, porque é aí que percebemos o que falta para os ajudar a subir o nível.”

O exemplo mais recente desse trabalho partilhado esteve à vista na derradeira prova do ano, no Estoril, onde a dupla Alex Areia﻿ / Nuno Afonso﻿ brilhou com o Supra da Gianfranco Motorsport﻿ na decisão da GT4 Pro Bronze﻿. “Hoje, com o Areia e o Afonso, vimos isso na prática﻿”, sorri Jack. “São lutadores natos, fizeram uma super performance e mostraram que é possível obter um grande resultado com dois pilotos de níveis diferentes no mesmo carro.﻿”

Portugal como casa e laboratório

No fecho da conversa, entre o ruído das boxes a desmontar a época, Jack deixa transparecer o laço afetivo que foi construindo com o ambiente português. “Gosto mesmo de estar em Portugal”, admite, com um à-vontade de quem já se sente em casa no paddock luso. “É um sítio onde se trabalha bem, com equipas competentes, pilotos muito empenhados e um campeonato que evolui ano após ano.”

Entre a necessidade de coordenar carros e clientes em vários campeonatos europeus e a vontade de continuar a usar o CPV/IS﻿ como plataforma de desenvolvimento, Jack de Keijzer﻿ vê o futuro próximo com confiança. “Nos próximos três ou quatro anos vamos continuar com este carro, a afiná‑lo, a ouvi‑los e a melhorar passo a passo﻿”, conclui. “Se mantivermos este nível de competitividade e de colaboração com as equipas daqui, o Supra vai continuar a ser uma referência nas grelhas ibéricas durante muito tempo.﻿”