CPV/ IS, GTC: Daniel Teixeira foi o mais rápido nas qualificações

A sessão de qualificação das categorias GTC e Turismos do Supercars Endurance, disputada este sábado no Autódromo do Estoril, confirmou o elevadíssimo nível competitivo que marca a derradeira etapa da temporada, com os títulos do Iberian Supercars e do Campeonato de Portugal de Velocidade ainda em aberto e margens mínimas a separarem os principais candidatos.

Quali 1

Daniel Teixeira confirmou o estatuto de protagonista do fim de semana decisivo ao registar a volta mais rápida da primeira sessão cronometrada, aos comandos do Hyundai Elantra N TCR da JT59 Racing Team, consolidando também a liderança entre os Turismos e reforçando as suas aspirações aos títulos da categoria.

Rui Miritta foi o segundo mais rápido em pista, destacando-se como o melhor da divisão Cup com o Porsche 911 Cup da Monteiros Competições, numa nova demonstração do andamento que sustenta a sua posição no topo das classificações do Iberian Supercars e do Campeonato de Portugal de Velocidade. Logo atrás, Ángel Santos, em Ligier JS2 R da Chefo Sport Petrogold, liderou os GTX, confirmando a competitividade dos GT franceses no traçado do Estoril.

O quarto melhor registo absoluto coube a Duarte Camelo, em Porsche Cayman CS da Speedy Motorsport, igualmente inserido na divisão GTX e a reforçar a sua candidatura aos respetivos títulos. A fechar o top cinco, Henrique Moura Oliveira, em BMW M4 GT4 (F82) da Monteiros Competições, manteve-se em bom plano e preservou intactas as suas ambições aos cetros da GTX.

Entre os restantes protagonistas, destaque para João Posser, em Porsche 911 Cup da Veloso Motorsport, entre os mais fortes da Cup, e para Frederico Formiga, que, ao volante do SEAT León Supercopa MK2 da Art of Speed, se afirmou como o mais rápido da divisão TC, integrada nas categorias de Turismo.

No seio da FPAK Junior Team, João Faria levou a melhor sobre Tomás Martins, enquanto Diogo Castro ficou impossibilitado de participar na sessão devido a problemas de caixa no Ginetta G40, que não pôde ser reparado a tempo depois das dificuldades técnicas do dia anterior.

Quali 2

Daniel Teixeira voltou a impor-se como referência absoluta na segunda sessão cronometrada, melhorando o seu registo e voltando a assinar o melhor tempo aos comandos do Hyundai Elantra N TCR da JT59 Racing Team, afirmando-se como o principal favorito para as duas corridas do fim de semana.

Atrás do líder dos Turismos, Rui Miritta repetiu a segunda posição com o Porsche 911 Cup da Monteiros Competições, voltando a ser o mais rápido da divisão Cup, enquanto Gabriel Caçoilo, em Ligier JS2 R da Chefo Sport Petrogold, garantiu o terceiro tempo da geral e a liderança da GTX para a equipa espanhola. Na quarta posição, Chloe Grant, em dupla com Henrique Moura Oliveira no BMW M4 GT4 (F82) da Monteiros Competições, confirmou o bom desempenho da formação luso-britânica, num contexto em que o piloto português mantém intactas as ambições de título.

O top cinco foi fechado por Pompeu Simões, em Porsche Cayman CS da Speedy Motorsport, que se manteve na luta pelas posições cimeiras e ajudou a preservar as aspirações da dupla. Entre os TC, o SEAT León Supercopa MK2 da Art of Speed voltou a destacar-se, desta feita com Frederico Castro ao volante, registando o melhor tempo da divisão.

Na FPAK Junior Team, Martim Romão levou a melhor sobre Rodrigo Vilaça por apenas três décimos de segundo, num duelo interno equilibrado, enquanto Tomás Gomes não participou na qualificação devido a persistentes problemas de caixa de velocidades no seu Ginetta, herdados da véspera. Fora da pista, o Estoril Endurance Festival oferece bilhetes a 15 euros por dia, disponíveis na plataforma BOL.pt e nas bilheteiras do Autódromo do Estoril, permitindo ao público acompanhar ao vivo os momentos decisivos do Supercars Endurance.

A derradeira etapa da temporada contará com transmissão em direto em Portugal e Espanha através da DAZN e no canal de YouTube da Race Ready, além de emissões internacionais em inglês na AlphaLive, em alemão na Deutsch Motorsport Television e em italiano no Parc Fermé, garantindo ampla cobertura europeia. No domingo, o programa competitivo arranca com a primeira corrida às 9h10, estando a segunda prova agendada para as 12h55.