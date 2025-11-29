CPV /IS, GT4: Confirmações e surpresas nas qualificações

O Autódromo do Estoril acolheu duas sessões de qualificação extremamente disputadas para a grelha GT do Supercars Endurance, num fim de semana decisivo para os títulos do Iberian Supercars e do Campeonato de Portugal de Velocidade. Com diferenças reduzidas e vários candidatos diretos aos cetros em evidência, ficou claro que o desfecho da temporada será decidido até ao último metro de corrida, num cenário de grande incerteza competitiva.​

Qual 1

Mathieu Martins destacou-se ao comandar o Aston Martin Vantage AMR GT4 da Racar Motorsport, registando o melhor tempo absoluto e da divisão GT4 Pro, confirmando o seu forte objetivo de lutar pelo título. Apenas 0,038 segundos atrás, César Machado, em Toyota GR Supra GT4 EVO2 da Speedy Motorsport, assegurou a segunda posição, realçando a intensa disputa entre dois grandes protagonistas pela pole position.

O terceiro tempo pertenceu a José Cautela, no McLaren Artura GT4 da SMC Motorsport, que fechou o top 3 da sessão e foi o melhor entre os GT4 Pro-Bronze, reforçando a evidência da evolução competitiva dos carros ingleses da equipa espanhola. Luís Tavares, ao volante do Porsche Cayman CS RS da Speedy Motorsport, consolidou o bom momento na segunda metade da época e terminou em quarto, terceiro da divisão, seguindo-se José Carlos Pires (Toyota GR Supra GT4 EVO2 da Speedy Motorsport), que completou os cinco primeiros classificados.

Francisco Abreu, um dos principais candidatos, não foi além do oitavo posto, ficando atrás de todos os seus rivais diretos. Gonzalo de Andrés (McLaren Artura GT4 da SMC Motorsport) foi o mais rápido da GT4 Bronze, impressionando com o sexto da geral, enquanto Ricardo Costa (Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team) registou o nono tempo.

Na GT4 Am, Rúben Vaquinhas, com o Aston Martin Vantage AMR GT4 da Gianfranco Motorsport, manteve o domínio, sendo virtual campeão nacional e continuando a focar-se no título ibérico, ao superar Javier Macias na classificação da sessão.

Quali 2

A segunda qualificação reforçou o equilíbrio no Estoril, com Hendrik Still a destacar-se ao volante do Porsche Cayman CS RS da Veloso Motorsport, registando o melhor tempo global e dominando a divisão GT4 Pro-Bronze. Francisco Mora, em Toyota GR Supra GT4 EVO2 da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, ficou na segunda posição, assegurando pontos valiosos para o campeonato e o tempo mais rápido da sua divisão.

Filip Vava, em Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team, brilhou com o terceiro registo absoluto e segundo entre os GT4 Pro-Bronze, colocando-se como um dos favoritos com o colega Guillermo Aso. Alexandre Areia, no Toyota GR Supra da Gianfranco Motorsport, foi quarto, perdendo por apenas dois milésimos para o seu adversário direto e fechando a ronda como segundo da divisão.

Tomás Guedes, também em Toyota, encerrou o top cinco e mantém-se na perseguição pelo título com o colega José Carlos Pires. Henrique Ventura Oliveira não foi além do 11.º posto, enquanto Adrián Ferrer ficou-se pelo 13.º, abaixo das expectativas no apoio aos candidatos Mathieu Martins e César Machado.

Entre os GT4 Bronze, Andrés Pietro (Mercedes) foi o mais rápido, superando Francisco Carvalho (Aston Martin) e Álvaro Llobera (McLaren), os seus principais concorrentes ao título. Na GT4 Am, Pedro Bastos Rezende (Aston Martin) dominou a sessão, seguido de J.M. Smörg em BMW. O ambiente competitivo e imprevisível, aliado a horários aliciantes e transmissão televisiva extensa, prometem finais de temporada emocionantes e altamente disputados.