CPV /IS: Grande final no Estoril de 28 a 30 de novembro

O Autódromo do Estoril acolhe, de 28 a 30 de novembro, o encerramento da temporada do Iberian Supercars e do Campeonato de Portugal de Velocidade, num evento que marca o culminar de uma época intensa e competitiva, consolidando ambos os campeonatos como referências incontornáveis do automobilismo ibérico.

A grelha reúne máquinas de prestígio como Aston Martin Vantage AMR GT4, McLaren Artura GT4, Mercedes-AMG GT4, Porsche 718 Cayman GT4 RS e Toyota GR Supra GT4, além de equipas e pilotos oriundos de Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, Eslovénia e outros países. Todas as divisões, com exceção da GT4 Am, permanecem por decidir, prometendo corridas renhidas e emoção até ao último metro.

A grelha será separada entre GT4 e GTC/Turismos, garantindo assim quatro provas distintas — duas para os GT4 e duas para os GTC/Turismos — e duplicando as oportunidades de disputa pelas várias classificações em aberto. Os títulos serão decididos em pista, com a incerteza a manter-se até à derradeira bandeirada.

O programa do Estoril Endurance Festival é vasto, integrando não só as decisões dos campeonatos principais, como também as lendárias 250 km do Estoril (Iberian Historic Endurance) e provas complementares como Carrera 80, Single Seater Series e Group 1 Portugal, promovendo uma verdadeira celebração do desporto motorizado ibérico. No sábado, realizam-se as qualificações e várias corridas históricas. No domingo, decorrem as quatro corridas decisivas do Supercars Endurance, onde serão finalmente coroados os campeões ibéricos.

Para o público, as provas serão transmitidas integralmente em direto pela DAZN Portugal e DAZN Espanha. O acesso à Bancada B é gratuito, enquanto os bilhetes para o paddock têm o custo de 15 euros por dia ou 20 euros para todo o fim de semana, estando disponíveis online.