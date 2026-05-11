CPV / IS: Gianfranco Motorsport inclui cinco carros no seu programa

A Gianfranco Motorsport apresentou oficialmente o seu programa desportivo para o Supercars Endurance de 2026, anunciando uma participação de cinco carros na segunda temporada da equipa de Santo Tirso no principal campeonato de Velocidade da Península Ibérica. A estrutura liderada por Carlos ‘Ginho’ Rodrigues distribui a sua presença pelas divisões GT4 e GTX, após um ano de estreia marcado por títulos e resultados de destaque.

Na GT4 Pro-Bronze, a equipa mantém a dupla Alexandre Areia e Nuno Afonso, campeões dessa divisão no Iberian Supercars em 2025, a bordo de um Toyota GR Supra GT4 EVO2. O segundo Toyota da formação será pilotado por André Nabais e Miguel Nabais, competindo na GT4 Bronze.

A Gianfranco Motorsport alinha ainda com dois Aston Martin Vantage AMR GT4, ambos inscritos pela RV7. Na GT4 Pro, Joel Bergström e Roberto Faria formam uma dupla que conjuga juventude, velocidade e experiência internacional. Na GT4 Am, Rúben Vaquinhas e Mico Mineiro assumem o objetivo de lutar pelos títulos da divisão, depois dos cetros conquistados por Vaquinhas em 2025.

Na GTX, Bruno Salgado e Rodrigo Pires partilham um Porsche Cayman CS MR GT4, num projeto que une um piloto vindo do Civic Cup com um jovem talento oriundo do karting.

Carlos ‘Ginho’ Rodrigues, responsável da Gianfranco Motorsport:

“Vamos estar presentes em todas as divisões da GT4 e também na GTX Am, o que demonstra bem a dimensão do nosso compromisso com o campeonato. Acreditamos que reunimos condições para lutar pelas melhores posições em todas essas categorias, embora tenhamos plena consciência de que o nível competitivo será extremamente elevado. O campeonato estará este ano mais forte e competitivo do que nunca, obrigando todas as equipas a trabalharem num nível muito alto. Sabemos que teremos desafios exigentes pela frente, mas estamos confiantes no trabalho da equipa e acreditamos que estaremos à altura.”

A temporada de 2026 do Supercars Endurance arranca entre os dias 15 e 17 de maio no Autódromo Internacional do Algarve, no âmbito do Algarve Iberian Racing Festival, evento que marca igualmente o início do Iberian Supercars, do Campeonato de Portugal de Velocidade e do Campeonato de Supercars de España.