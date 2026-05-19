CPV /IS, Francisco Mora: “Ocorreram situações menos corretas que tiveram influência no resultado”

Francisco Mora e Rodrigo Almeida tiveram um arranque de temporada de grande nível na jornada inaugural do Campeonato de Portugal de Velocidade, do Iberian Supercars e do Campeonato de España de Supercars, disputada no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, entre 15 e 17 de maio. A dupla da TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal venceu à geral na primeira corrida e subiu ao pódio na segunda.

Na Corrida 1, Francisco Mora e Rodrigo Almeida somaram a vitória à geral e na categoria GT4 Pro, acrescentando ainda a volta mais rápida da classe. A consistência ao longo de toda a prova valeu o triunfo numa parceria em estreia que surtiu efeito logo na primeira jornada do ano.

Na Corrida 2, a dupla enfrentou o handicap imposto pelo triunfo anterior e teve ainda de gerir um incidente no pit lane provocado por outra equipa, que foi posteriormente penalizada pelos comissários desportivos. Apesar das adversidades, Mora e Almeida cruzaram a meta no segundo lugar da GT4 Pro e no terceiro lugar à geral, voltando a registar a volta mais rápida na classe. No final do fim de semana, a dupla lidera os campeonatos CPV, IS e CES, tanto na classificação GT4 Pro como na geral.

Francisco Mora destacou os pontos positivos de um fim de semana que não ficou isento de contratempos:

“Fizemos primeiro e segundo — para o campeonato somos líderes e esse era o principal objetivo: começar com o pé direito. Tivemos um fim de semana limpo, sem percalços, e os resultados vieram naturalmente. Na segunda corrida ficámos em terceiros à geral depois da penalização de outra equipa Toyota. Infelizmente ocorreram situações menos corretas que tiveram claramente influência no resultado final — não é este o fair-play que deve imperar no nosso campeonato. De resto, o Rodrigo esteve em ótimo plano, tivemos um pequeno problema na sexta-feira, mas demos a volta por cima e fizemos um primeiro e um segundo, com a volta mais rápida em ambas as corridas na nossa divisão. Estamos bem e o objetivo para a próxima prova é manter a consistência.”

Rodrigo Almeida sublinhou a força coletiva demonstrada ao longo do fim de semana:

“Foi muito positivo. Tivemos um treino cronometrado extraordinário e uma grande primeira corrida. Fizemos uma prova bem gerida da parte da equipa — não só no nosso carro, mas também o Francisco Abreu e o José Carlos Pires fizeram um trabalho excelente e também ganharam a classe. Fizemos a volta mais rápida nas duas corridas na nossa divisão, demonstração do potencial da equipa e do carro. Na segunda corrida conseguimos o segundo lugar na divisão e o terceiro à geral, depois de um incidente no pit provocado por uma equipa adversária que condicionou o nosso resultado. Estamos na liderança do campeonato em ambas as classificações — tanto na geral como na GT4 Pro. Seguimos para a próxima prova com a liderança e muito feliz por ter conseguido atingir os objetivos. Obrigado à TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal e ao meu colega, Francisco Mora, por este fim de semana de estreia de grande nível.”