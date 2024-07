CPV / IS: Francisco Mora e Miguel Lobo querem materializar bom andamento

Francisco Mora e Miguel Lobo estão prontos para a segunda jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade / Iberian Supercars, inserido no Estoril Summer Party. O evento no circuito do Estoril contará com 40 carros divididos em sete divisões e três categorias, sendo a categoria GT4 a mais concorrida com vinte e nove carros.

A dupla saiu de Jerez satisfeita com a performance, mas desapontada com os resultados. Apesar dos contratempos na primeira prova do ano, conseguiram um segundo lugar na geral na segunda prova e estão focados em lutar pelos primeiros lugares.

Para o Estoril, o foco está em manter o bom trabalho e evoluir o Porsche, que ainda deu alguns sinais de juventude. Francisco Mora quer limar algumas arestas encontradas na jornada inaugural, para tirar o máximo potencial da máquina germânica: “Queremos, no mínimo, manter o nível de Jerez, um fim de semana que teve coisas ótimas, apesar de alguns azares. Fomos os mais rápidos em pista, mesmo com alguns problemas de juventude do carro, nomeadamente ao nível dos travões. É algo em que ainda estamos a trabalhar, tal como no nosso set up, que já nos deu confiança na segunda corrida de Jerez. Sem os problemas que enfrentamos, acredito que poderíamos ter conquistado a vitória. Vamos focados em fazer evoluir o carro, ser rápidos e evitar azares, para nos mantermos na rota do título.”

Miguel Lobo reforçou a ideia do seu colega de equipa, enaltecendo o ritmo evidenciado na última prova. A resolução de algumas questões irá permitir chegar aos lugares pretendidos: “Queremos materializar o andamento que demonstramos em Jerez. Creio que fomos muito rápidos apesar dos danos que tínhamos e ficamos muito perto da vitória. O desenvolvimento do nosso Porsche é também a nossa prioridade, tentando minimizar ou eliminar definitivamente os problemas que tivemos de gerir. Tenho plena confiança que a Veloso Motorsport vai encontrar as respostas para as nossas dúvidas e estaremos em excelente plano neste fim de semana.”

A ação começa em pista na sexta-feira, com os treinos privados, com o treino livre a acontecer às 9:40 de sábado. As sessões de qualificação começam as 14:10. No domingo, teremos as corridas com a Corrida 1 agendada para as 11:05 e a Corrida 2 às 16:55.