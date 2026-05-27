CPV /IS: FPAK Junior Team continua a ser rampa de lançamento fulcral para novos talentos

A primeira ronda do Supercars Endurance de 2026, disputada no Autódromo Internacional do Algarve, revelou quatro percursos distintos de afirmação competitiva, num fim-de-semana que sublinhou a vitalidade da principal competição de velocidade da Península Ibérica. Entre estreias, regressos e progressões, a prova confirmou o papel do campeonato como plataforma de formação para uma nova geração de pilotos portugueses.

Gabriel Caçoilo vence

Após passagens pela FPAK Júnior Team em 2023 e 2024, o piloto aveirense garantiu finalmente uma campanha completa em 2026 ao lado de Máximo Varela no Ligier JS2 R da Chefo Sport. A dupla venceu a divisão GTX na primeira corrida, com segundo lugar absoluto, confirmando o potencial competitivo. Na segunda corrida, uma penalização relegou-o ao nono lugar após ter cruzado a meta em primeiro da divisão.

“O objetivo era realizar a temporada inteira. Foi uma pré-temporada de muito trabalho para tentar reunir as condições e poder estar presente. Vou continuar a trabalhar para conseguir os melhores resultados possíveis, tendo como objetivo para este ano vencer os três campeonatos, para melhorar o palmarés.”

Henrique Moura Oliveira estreou-se nos GT4

Depois de uma época na FPAK Júnior Team em 2024 e outra na GTX, o piloto de Vila Nova de Gaia concretizou a subida à categoria GT4 ao volante do Aston Martin Vantage AMR GT4 da Monteiros Competições, partilhado com o dinamarquês Louis Leveau, num projeto fechado apenas nos dias anteriores à prova. Os resultados — sétimo e décimo na GT4 Pro — deixaram margem de progressão evidente, com o piloto a reconhecer que “ainda não tivemos tempo para perceber verdadeiramente todo o potencial do carro”.

“Depois da primeira temporada com a FPAK Júnior Team e de uma época na GTX, este era o passo que sempre quis dar na minha carreira. Foi um processo que se decidiu poucos dias antes da primeira ronda, mas, com o voto de confiança da Monteiros Competições, conseguimos tornar esta oportunidade realidade. Saímos da primeira corrida com a noção clara de que ainda há muito trabalho pela frente para chegarmos aos resultados que queremos, mas também com motivação extra para continuar a evoluir e a construir este projecto.”

Diogo Castro aproveita convite inesperado

Sem programa previsto para o Supercars Endurance, Castro aceitou um convite de última hora da Tockwith Motorsports para partilhar um Ginetta G55 com Jemma Moore. A adaptação foi imediata: o piloto registou o tempo mais rápido no segundo treino livre e terminou em segundo lugar na segunda corrida, saindo do Algarve com ambição de regresso apesar das limitações orçamentais.

“Este ano, após a passagem pela FPAK Junior Team, estava apontado para fazer apenas a competição de Caterhams. Logo na sexta-feira de treinos, fiz tempos bastante rápidos, colocando-me sempre no top-5, e fiz até o tempo mais rápido no segundo treino. O programa FPAK Junior Team é uma escola que levamos para a frente, com as aprendizagens que vamos retendo do grande César Campaniço.”

Nathan Corbet prepara o próximo passo

Integrante da FPAK Júnior Team em 2026, Corbet utilizou a ronda algarvia como preparação ao volante do BMW M4 GT4 (F82) da Monteiros Competições, partilhado com Jorge Rocha, terminando na oitava e décima primeira posições da GTX. O jovem piloto destacou a recuperação de sete posições nos seus turnos de condução em ambas as corridas como sinal positivo para o desafio da BMW M2 Cup Iberia.

“O fim-de-semana, para mim, foi para me preparar para o FPAK Junior Team. Conduzi o BMW M4 GT4 (F82) com a Monteiros Competições, e a experiência foi única. A competição está bastante forte neste campeonato. Os meus ‘stints’ correram bastante bem; recuperei sete posições nos turnos de condução que realizei, tanto na primeira corrida como na segunda.”

A próxima ronda do Supercars Endurance, pontuável apenas para o Campeonato de Espanha, realiza-se de 5 a 7 de junho no Circuito de Jarama, integrada no Jarama Classic.