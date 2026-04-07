CPV /IS: Equipas portuguesas voltam a receber pilotos da AMR Driver Academy
O campeonato de Portugal de Velocidade e as competições ibérica e espanhola a cargo da Race Ready voltam a receber as jovens promessas da Aston Martin Racing Driver Academy. Serão quatro pilotos a representar as cores da marca britânica, inseridos nas estruturas portuguesas.
Em relação ao programa, Kobe Pauwels prepara-se para a estreia no FIA World Endurance Championship em Imola, ao mesmo tempo que a Aston Martin Racing Driver Academy abre candidaturas para uma nova geração de pilotos de GT. O programa continua a afirmar-se como plataforma de desenvolvimento de talentos no endurance.
Pauwels, recentemente formado pela academia da Aston Martin, fará a sua estreia no WEC entre 17 e 19 de abril, em Imola, competindo na classe LMGT3 com a Heart of Racing Team. O jovem substitui Dudu Barrichello, que estará ausente devido a compromissos no IMSA WeatherTech SportsCar Championship.
Paralelamente, a Aston Martin Racing Driver Academy inicia a seleção de um novo grupo de talentos para 2026, reunindo 22 pilotos de dez países. O programa destina-se a pilotos entre os 16 e os 26 anos envolvidos em competições com modelos Vantage GT3 e GT4, oferecendo ao vencedor apoio financeiro para a época de 2027, bem como acompanhamento técnico e estratégico por parte da Aston Martin.
O processo de seleção inclui formação intensiva, com seminários, preparação física, treino mediático, formação comercial e sessões técnicas focadas na afinação dos carros. Ao longo da temporada, os candidatos serão avaliados por um painel composto por nomes como Darren Turner, Jonny Adam, Valentin Hasse-Clot, Rachel Adam, Gus Beteli e Huw Tasker.
A lista conta com dez pilotos para as categorias GT3 e 12 pilotos nos GT4. Desses 12, quatro alinham nas competições ibéricas: Joel Bergström (Sue) e Roberto Faria (Bra) estarão inseridos na Gianfranco Motorsport enquanto Mathieu Martins (Fra) e Anton Morsing (Din) vão integrar a Racar Motorsport. Martins conquistou os títulos absolutos no Iberian Supercars, no Supercars Espana em 2025, também pela Racar.
2026 ASTON MARTIN RACING DRIVER ACADEMY CANDIDATES
|Piloto
|Equipa
|Campeonato
|Carro
|Sébastien Baud (FRA)
|Van der Steur Racing
|IMSA
|GT3
|Joel Bergström (SWE)
|Gianfranco Motorsport
|Iberian GT4
|GT4
|Louka Desgranges (FRA)
|Racing Spirit of Léman
|GT4 European Series
|GT4
|Baudouin Detout (FRA)
|Comtoyou Racing
|ADAC GT Masters
|GT3
|Arthur Dorison (FRA)
|Comtoyou Racing
|GT World Europe
|GT3
|Roberto Faria (BRA)
|Gianfranco Motorsport
|Iberian GT4
|GT4
|Dennis Fetzer (DEU)
|Walkenhorst Motorsport
|NLS
|GT3
|Marius Fossard (FRA)
|Racing Spirit of Léman
|European Le Mans Series
|GT3
|Pedro Garcia (BRA)
|Racing Spirit of Léman
|GT4 European Series
|GT4
|Hannah Grisham (USA)
|Heart of Racing Team
|IMSA Michelin Pilot Challenge
|GT4
|Ethan Ischer (CHE)
|Walkenhorst Motorsport
|GT World Europe
|GT3
|Mathieu Martins (FRA)
|Racar Motorsport
|Iberian GT4
|GT4
|Anton Morsing (DEN)
|Racar Motorsport
|Iberian GT4
|GT4
|Will Orton (GBR)
|MKH
|British GT4
|GT4
|Ronan Pearson (GBR)
|GBR Stratton
|British GT4
|GT4
|Gaspard Simon (FRA)
|Walkenhorst Motorsport
|GT World Europe
|GT3
|Jodie Sloss (GBR)
|Mirage Racing
|FFSA GT4
|GT4
|Oliver Söderström (SWE)
|Comtoyou Racing
|GT World Europe
|GT3
|Rory van der Steur (USA)
|Van der Steur Racing
|IMSA
|GT3
|Athan Sterling (USA)
|Medusa Motorsport
|IMSA Michelin Pilot Challenge
|GT4
|Mateo Villagomez (ECU)
|Walkenhorst Motorsport
|GT World Challenge Europe
|GT3
|Hunter Yeany (USA)
|Medusa Motorsport
|IMSA Michelin Pilot Challenge
|GT4
