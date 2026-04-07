CPV /IS: Equipas portuguesas voltam a receber pilotos da AMR Driver Academy

Por a 7 Abril 2026 11:41

O campeonato de Portugal de Velocidade e as competições ibérica e espanhola a cargo da Race Ready voltam a receber as jovens promessas da Aston Martin Racing Driver Academy. Serão quatro pilotos a representar as cores da marca britânica, inseridos nas estruturas portuguesas.

Em relação ao programa, Kobe Pauwels prepara-se para a estreia no FIA World Endurance Championship em Imola, ao mesmo tempo que a Aston Martin Racing Driver Academy abre candidaturas para uma nova geração de pilotos de GT. O programa continua a afirmar-se como plataforma de desenvolvimento de talentos no endurance.

Pauwels, recentemente formado pela academia da Aston Martin, fará a sua estreia no WEC entre 17 e 19 de abril, em Imola, competindo na classe LMGT3 com a Heart of Racing Team. O jovem substitui Dudu Barrichello, que estará ausente devido a compromissos no IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Paralelamente, a Aston Martin Racing Driver Academy inicia a seleção de um novo grupo de talentos para 2026, reunindo 22 pilotos de dez países. O programa destina-se a pilotos entre os 16 e os 26 anos envolvidos em competições com modelos Vantage GT3 e GT4, oferecendo ao vencedor apoio financeiro para a época de 2027, bem como acompanhamento técnico e estratégico por parte da Aston Martin.

O processo de seleção inclui formação intensiva, com seminários, preparação física, treino mediático, formação comercial e sessões técnicas focadas na afinação dos carros. Ao longo da temporada, os candidatos serão avaliados por um painel composto por nomes como Darren Turner, Jonny Adam, Valentin Hasse-Clot, Rachel Adam, Gus Beteli e Huw Tasker.

A lista conta com dez pilotos para as categorias GT3 e 12 pilotos nos GT4. Desses 12, quatro alinham nas competições ibéricas: Joel Bergström (Sue) e Roberto Faria (Bra) estarão inseridos na Gianfranco Motorsport enquanto Mathieu Martins (Fra) e Anton Morsing (Din) vão integrar a Racar Motorsport. Martins conquistou os títulos absolutos no Iberian Supercars, no Supercars Espana em 2025, também pela Racar.

2026 ASTON MARTIN RACING DRIVER ACADEMY CANDIDATES

Piloto Equipa Campeonato Carro
Sébastien Baud (FRA) Van der Steur Racing IMSA GT3
Joel Bergström (SWE) Gianfranco Motorsport Iberian GT4 GT4
Louka Desgranges (FRA) Racing Spirit of Léman GT4 European Series GT4
Baudouin Detout (FRA) Comtoyou Racing  ADAC GT Masters GT3
Arthur Dorison (FRA) Comtoyou Racing  GT World Europe GT3
Roberto Faria (BRA) Gianfranco Motorsport Iberian GT4 GT4
Dennis Fetzer (DEU) Walkenhorst Motorsport NLS GT3
Marius Fossard (FRA) Racing Spirit of Léman European Le Mans Series GT3
Pedro Garcia (BRA) Racing Spirit of Léman GT4 European Series GT4
Hannah Grisham (USA) Heart of Racing Team IMSA Michelin Pilot Challenge GT4
Ethan Ischer (CHE) Walkenhorst Motorsport GT World Europe GT3
Mathieu Martins (FRA) Racar Motorsport Iberian GT4 GT4
Anton Morsing (DEN) Racar Motorsport Iberian GT4 GT4
Will Orton (GBR) MKH British GT4 GT4
Ronan Pearson (GBR) GBR Stratton British GT4 GT4
Gaspard Simon (FRA) Walkenhorst Motorsport GT World Europe GT3
Jodie Sloss (GBR) Mirage Racing FFSA GT4 GT4
Oliver Söderström (SWE) Comtoyou Racing  GT World Europe GT3
Rory van der Steur (USA) Van der Steur Racing IMSA GT3
Athan Sterling (USA) Medusa Motorsport IMSA Michelin Pilot Challenge GT4
Mateo Villagomez (ECU) Walkenhorst Motorsport GT World Challenge Europe GT3
Hunter Yeany (USA) Medusa Motorsport IMSA Michelin Pilot Challenge GT4
