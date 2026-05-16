CPV /IS: Equilíbrio nas qualificações dos GT4 – Mathieu Martins e Alex Areia em destaque

Já tivemos uma boa dose de emoção nas qualificações dos GT4 em Portimão, no arranque do Campeonto de Portugal de Velocidade, Iberian Supercars e Campeonato e España de Supercars. Duas sessões de 15 minutos marcadas pelo equilíbrio, especialmente a Quali1.

Qualificação 1

A primeira sessão de qualificação dos Supercars GT4 arrancou com Francisco Mora (Toyota GR Supra GT4 EVO2) a começar forte com um tempo no segundo 50, seguido de perto por César Machado (Toyota GR Supra GT4 EVO2) e José Carlos Pires (Toyota GR Supra GT4 EVO2). Mathieu Martins (Aston Martin Vantage GT4 EVO) subiu ao primeiro posto pouco depois, com Machado em segundo e Mora em terceiro, num top 5 que contava ainda com Pires e Vasco Oliveira (Aston Martin Vantage GT4 EVO). Carlos Vieira (Porsche Cayman CS RS) aproximou-se dos lugares da frente num top 5 que cabia em meio segundo.

Com a melhor performance dos pneus já extraída, a ação em pista diminuiu à espera do final da sessão.

Martins ficou com o melhor tempo da geral — 1:50.331 — e com a pole nos GT4 Pro, seguido de Machado (+0.058 seg.) e Mora (+0.095 seg.), num top 3 que cabia em menos de um décimo. José Carlos Pires, em quarto, foi o melhor dos Pro-Bronze, à frente de Vieira e Oliveira, que carimbou a pole nos GT4 Bronze. Nos GT4 Am, foi Jaime Garcia Sanchis (McLaren Artura GT4) a fazer o melhor registo.

Qualificação 2

A segunda sessão de qualificação dos Supercars GT4 ficou marcada pelo protagonismo dos pilotos Pro-Bronze. Alexandre Areia (Toyota GR Supra GT4 EVO2) começou forte, no segundo 50, seguido de Tomás Teixeira (Toyota GR Supra GT4 EVO2), Rodrigo Almeida (Toyota GR Supra GT4 EVO2), Luís Tavares (Toyota GR Supra GT4 EVO2) e Lachlan Evennett (Toyota GR Supra GT4 EVO2).

Orlando Batina (Toyota GR Supra GT4 EVO2) subiu ao segundo lugar, seguido de Teixeira, Almeida e Tavares a fechar o top 5 provisório.

Ninguém chegou ao tempo de Areia, que ficou com o melhor tempo da sessão — 1:50.317 — e com a pole nos Pro-Bronze. Orlando Batina foi segundo classificado na geral e na Pro-Bronze, com Tomás Teixeira a fechar o top 3 na sua estreia e a carimbar a pole nos GT4 Pro, à frente de Almeida e Tavares. Andrés Prieto (Mercedes AMG GT4) foi o mais rápido nos GT4 Bronze e Mico Mineiro (Aston Martin Vantage AMR GT4) o mais rápido nos GT4 Am.