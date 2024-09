CPV / IS, Diogo Ferrão: “O mundo do automobilismo ibérico acredita em nós”

Mas de facto, no Iberian Supercars, em 2024, temos tido uma média de mais de trinta carros na grelha de partida e não é apenas quantidade, existe também muita qualidade no que diz respeito a pilotos, equipas e carros.

“Se em 2022 me dissessem que, dois anos depois, teríamos grelhas de quarenta carros, haveria uma forte possibilidade de não acreditar. Não que não tenha confiança na validade do projeto que abraçámos, mas porque criar um campeonato, garantir uma imagem de credibilidade e estabilidade, demora tempo.

Com a temporada já a meio, após as etapas em Jerez, Jarama e Estoril, Ferrão considera que 2024 tem sido um ano notável para os campeonatos, graças aos momentos e factos marcantes que têm ocorrido.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI