CPV / IS: Destaques de Portimão nos GTC / TC

Na primeira temporada com grelhas separadas a tempo inteiro, com os GT4 de um lado e os GTC/TC do outro, os últimos mostraram que a decisão foi sensata. Além de uma grelha preenchida, houve espaço para máquinas variadas e boas lutas em pista. Das muitas a que assistimos durante os três dias de competição em Portimão, algumas deram mais nas vistas.

O grande destaque do fim de semana vai para Daniel Teixeira. O piloto transmontano que, aos fins de semana de corrida, troca os aviões pelo Hyundai Elantra N TCR é presença habitual nos lugares da frente e este fim de semana foi o grande dominador. Duas poles, duas vitórias, duas voltas mais rápidas. Não é preciso dizer mais nada de Teixeira, que continua a demonstrar muita qualidade apesar dos orçamentos apertados e da pequena equipa JT59 Racing Team que o apoia e lhe dá as ferramentas para se manter na frente.

Rafael Lobato regressou às corridas ao lado de Pompeu Simões. O piloto de Vila Real que no ano passado fez meia temporada ao lado de César Machado nos GT4 Pro, tratou de fazer um segundo lugar na qualificação 1 e subiu ao pódio da GTX na corrida 1, num regresso que se saúda, ao lado de um piloto que está habituado ao sucesso nos GTC/TC com a Speedy Motorsport.

José Maria Marreiros também merece destaque. Fazendo dupla com Artur Ferreira, protagonizou uma bela corrida 1 que lhe valeu o quarto lugar nos GTX, depois do terceiro melhor tempo na qualificação 1. A corrida 2 deu o pódio na sua divisão e a confirmação do talento do jovem piloto que corre com a Veloso Motorsport na Ligier European Series.

Outro piloto que corre em Ligier e que voltou a dar boa conta de si foi Gabriel Caçoilo, ao lado de Máximo Varela. Caçoilo já se evidenciara no ano passado e este ano manteve a aposta no Ligier e na GTX — uma aposta que se revelou certeira, dado que cruzou a linha de meta em primeiro nas duas corridas na divisão GTX com o seu colega de equipa. O não cumprimento do handicap levou a uma penalização que os afastou do primeiro lugar na corrida 2, mas fica uma bela prestação da dupla da Chefo Sport by Petrogold. Ainda na GTX, prestação positiva da dupla Aubrey Hall e António Almeida, numa inscrição de última hora que rendeu a vitória nos GTX na corrida 2.

Na GTX Am, Tiago Loureiro e Breno Arruda não deram hipóteses e “limparam” a divisão, com duas poles e dois triunfos. Implementada este ano, a GTX Am contou já com um número de participantes interessante, mas o destaque foi para a dupla da TRS.

Rui Miritta voltou aos triunfos depois de uma fase em que foi acompanhado pelo azar. Afastado o gato preto — que ainda se manifestou na corrida 1 com uma dificuldade técnica —, veio a vitória na corrida 2 nos CUP e o segundo lugar à geral. A dupla Marcus Fothergill e Dave Benett venceu a corrida 1 e ficou no pódio na corrida 2, uma das duplas mais fortes do fim de semana nos CUP, que também teve em Ramiro Garcia-Pumarino um piloto em bom plano.