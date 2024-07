CPV /IS: César Machado e Jan Duran com balanço positivo, apesar das contrariedades

César Machado e Jan Dúran estavam determinados em manter o nível da primeira etapa da temporada 2024 e os primeiros dados recolhidos no Estoril, onde decorreu a segunda jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade / Iberian Supercars mostravam que os bons resultados, mais do que possíveis, seriam prováveis.

Na qualificação 1, César Machado foi o mais rápido, conquistando a sua segunda pole e na qualificação 2, Dúran ficou a apenas um décimo de segundo do melhor tempo. A corrida 1 acabou por dar um segundo lugar após penalizações, com o handicap de 10 segundos na paragem obrigatória a complicar as contas da dupla, que ainda assim conseguiu subir ao pódio. Na corrida 2, uma paragem mais prolongada e um Safety Car acabou por retirar o duo do Toyota GR Supra GT4 EVO do caminho da vitória, conseguindo, ainda assim, uma espetacular recuperação até ao sexto posto.

César Machado fez o resumo do fim de semana, com um balanço positivo, apesar das contrariedades que roubaram vitórias quase certas, dado o andamento demonstrado:

“As qualificações começaram por correr bem e conseguimos fazer mais uma pole position para a corrida 1 e um segundo lugar para a corrida 2. Na corrida 1, tínhamos de cumprir um handicap de 10s de tempo extra na troca de pilotos, fruto da vitória na corrida 2 de Jerez. Após um bom arranque, consegui ganhar uma vantagem confortável para amenizar o dito handicap e entreguei o carro ao Jan na primeira posição. Na troca de pilotos, um concorrente entrou na fast lane demasiado cedo e fez-nos perder cerca de 12 segundos, perdendo assim a possibilidade de lutar pela vitória. Conseguimos terminar em 2º posto, após a penalização de um adversário. Na corrida 2 estivemos na luta pela vitória durante a primeira parte da corrida, mas um erro da minha parte na troca de pilotos fez-nos perder tempo na box. Regressei a pista em 19º, uma vez que o pelotão estava todo junto, fruto da entrada do Safety Car. A partir daí tentei recuperar o mais possível, terminando a corrida na 6ª posição”.

Jan Dúran reconheceu as dificuldades do fim de semana, realçando a aprendizagem e os pontos conquistados:

“Foi um fim de semana difícil, mas aprendemos com ele para a próxima corrida. Conseguimos pontos muito importantes para o campeonato e assim aumentar a nossa liderança na categoria GT4 PRO.

O sábado começou com uma excelente sessão de qualificação, com o César a fazer a pole position para a corrida 1 e eu a ficar em segundo lugar para a corrida 2. Com uma primeira corrida promissora, o César colocou em pista um ótimo ritmo no primeiro stint, deixando o carro no primeiro lugar. Com o handicap terminámos a corrida na 2ª posição após penalizações. Na corrida 2 fomos prejudicados pelo BOP tornando a tarefa difícil. Depois de partir do segundo lugar, consegui deixar o carro parar na 4ª posição. Após a paragem nas boxes, terminámos na 6ª posição! Olhamos agora com confiança para o futuro, com base na excelente performance deste fim de semana.”

Olhando às contrariedades, o fim de semana acaba por ser positivo, amealhando pontos importantes para as contas do título. Nas competições com poucas jornadas como o CPV /IS, a regularidade é fundamental para o sucesso.