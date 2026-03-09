CPV/IS: Campeonatos ibéricos mudam de fornecedor de pneus para os Turismo e GTC

O Supercars Endurance prepara uma nova fase para a temporada de 2026, reforçando a sua estrutura técnica através de uma parceria entre a Race Ready e a Hankook. O acordo estabelece a marca sul-coreana como fornecedora exclusiva de pneus para as categorias de Turismo e GTC, num momento em que o campeonato introduz mudanças regulamentares relevantes, nomeadamente a separação das grelhas entre GT4 e os restantes carros em competição.

A partir desta temporada, as classes de Turismo e GTC passam a competir numa grelha independente da dos GT4. Esta reorganização pretende valorizar estas categorias e as suas divisões internas, permitindo-lhes disputar diretamente as vitórias à geral nas respetivas corridas. A alteração aumenta igualmente o nível de exigência técnica do campeonato, reforçando a importância de soluções fiáveis e consistentes.

Neste contexto, a Hankook assume o fornecimento exclusivo de pneus para os carros de Turismo e GTC, disponibilizando compostos concebidos para garantir elevada durabilidade, estabilidade de rendimento e fiabilidade — fatores considerados determinantes num campeonato onde a gestão de corrida e a regularidade têm um peso crescente no resultado final.

A operação logística e técnica, que inclui fornecimento, montagem e assistência em pista, ficará a cargo da Race Tyres International. A estrutura assegurará um serviço alinhado com os padrões exigidos pelos campeonatos que integram o Supercars Endurance: Iberian Supercars, Campeonato de Espanha de Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade.

A nova parceria terá o primeiro momento em pista durante o teste oficial de pré-temporada, marcado para 21 de Março no Autódromo do Estoril. O arranque da época está previsto para meados de maio, no Autódromo Internacional do Algarve.

“A separação de grelhas veio dar um novo protagonismo aos Turismos e aos GTC, e fazia todo o sentido acompanharmos essa evolução com um parceiro como a Hankook. Estamos a falar de um pneu fiável, consistente e com uma janela de performance muito estável, algo fundamental para equipas e pilotos num campeonato tão competitivo. Acreditamos que esta solução técnica irá contribuir para corridas ainda mais entusiasmantes. Com a Race Tyres International a assegurar o fornecimento e a montagem, garantimos um serviço profissional e homogéneo para todo o plantel, criando condições para que equipas e pilotos se possam concentrar exclusivamente no trabalho em pista”, afirmou Diogo Ferrão, CEO da Race Ready.

“Estou muito satisfeito por a Hankook ser, a partir desta temporada, o fornecedor exclusivo de pneus para os Campeonatos de Turismos e GTC, apoiando pilotos e equipas com o Ventus Race. Estou entusiasmado com esta nova parceria e com as muitas corridas emocionantes que certamente veremos em pista”, declarou Manfred Sandbichler, Motorsport Senior Diretor da Hankook.