CPV /IS: Batina Racing prepara nova era, após saída de Sérgio Azevedo
A Batina Racing prepara-se para concluir uma colaboração de três épocas com Sérgio Azevedo, piloto que desempenhou um papel central no crescimento e consolidação da equipa de Aveiro no panorama do Supercars Endurance, desde 2023.
Juntamente com Orlando Batina, o piloto de Cascais tornou-se uma referência para a formação, conquistando triunfos relevantes e destacando-se particularmente na presente temporada como figura regular na divisão GT4 Pro-Bronze. Entre os momentos mais marcantes da parceria, ressaltam a vitória absoluta no Circuito do Estoril em 2023 e os sucessos alcançados em 2024 no Iberian Supercars e no Campeonato de Portugal de Velocidade, onde a dupla se mantém entre os principais candidatos ao título. À entrada para a ronda decisiva do ano, a dupla continua a disputar o cetro ibérico e nacional da GT4 Pro-Bronze, refletindo consistência e ambição competitiva.
No final da época, Azevedo encerrará o ciclo com a Batina Racing. A equipa expressou publicamente o seu reconhecimento pelo contributo do piloto de Cascais, destacando o papel fundamental que desempenhou na evolução técnica e desportiva do projeto. Preparando já a estrutura para 2026, a Batina Racing começou a ser abordada por pilotos interessados em dividir o Toyota GR Supra GT4 EVO2 com Orlando Batina e irá testar diversos candidatos no derradeiro ensaio oficial do ano, no Estoril, estando ainda a analisar opções para o futuro.
Orlando Batina sublinhou: “Foram três temporadas extraordinárias com o Sérgio, marcadas por muita aprendizagem, trabalho e sucesso. Partilhámos momentos intensos, como a vitória no Estoril em 2023, que ficará sempre na nossa memória. Este ano voltámos a vencer e continuamos na luta pelo título, o que demonstra a força da parceria. A sua experiência e empenho foram fundamentais para o desenvolvimento da equipa, e desejo-lhe o maior sucesso para o futuro. Estamos atentos ao mercado para 2026, procurando encontrar um piloto que partilhe a nossa filosofia e ajude a equipa a crescer ainda mais”.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI