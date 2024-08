CPV/IS: Batina Racing aposta no Toyota GR Supra

A Batina Racing tem uma nova máquina para enfrentar a restante temporada do Iberian Supercars, Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars Jarama RACE, substituindo o BMW M4 GT4 (F82) por um novo Toyota GR Supra GT4 EVO.

A equipa de Aveiro estreou-se na época passada na competição, tendo conquistado resultados muito interessantes, sendo o grande destaque a vitória na segunda corrida da ronda do Estoril do ano passado.

Apesar da sua competitividade, o BMW M4 GT4 (F82) é o modelo anterior da marca bávara para a categoria GT4 e já acusava o peso dos anos, impedindo que Orlando Batina e Sérgio Azevedo pudessem bater-se com armas iguais com as dos seus adversários na divisão GT4 Pro.

Com isso em mente, a Batina Racing decidiu investir num Toyota GR Supra GT4 EVO para substituir o carro de Munique. “Começava a ser evidente e o nosso carro já não tinha a performance para ombrear com as máquinas mais recentes, deixando-nos em desvantagem face aos nossos opositores. Analisámos as nossas opções e chegámos à conclusão de que o Toyota era a melhor – é extremamente competitivo, tem uma manutenção menos dispendiosa e tinha disponibilidade imediata, deveremos ter o carro a tempo de Valência [28 e 29 de setembro] e foi essa a nossa escolha”, apontou Orlando Batina.

A formação Aveiro está à procura de um piloto para fazer equipa com Orlando Batina na ronda de Valência, que se realiza no Circuito Ricardo Tormo, uma vez que Sérgio Azevedo, devido a questões profissionais, não pode marcar presença na etapa que conta para o Iberian Supercars e Supercars Jarama RACE.

“Vai ser tudo novo para a equipa, até o circuito, mas são situações normais nas corridas. Vamos trabalhar o máximo para aprendemos o mais possível acerca do Toyota e adaptar-nos todos às suas exigências, tanto pilotos como equipa técnica. O Sérgio não vai poder estar presente em Valência, estamos à procura de alguém que possa assumir o seu lugar nesta prova. Estamos em contacto com diversos pilotos e esperamos em breve anunciar quem será”, concluiu o responsável da Batina Racing.

O BMW M4 GT4 (F82) que tem defendido as cores da Batina Racing encontra-se ainda na posse da equipa, sendo uma excelente opção para a divisão GTC em 2025, dedicada a carros GT4 de gerações anteriores.

A próximo evento do Iberian Supercars, o terceiro da temporada, disputa-se nos dias 28 e 29 de setembro no Circuito Ricardo Tormo, que é também o terceiro fim de semana do Supercars Jarama RACE.