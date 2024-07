CPV / IS: Batina Racing à procura de bons resultados em casa

A Batina Racing disputa no próximo fim-de-semana a terceira etapa do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade, que se realiza no Autódromo do Estoril, estando Sérgio Azevedo e Orlando Batina determinados em alcançar um bom resultado frente ao público português.

O duo do BMW M4 GT4 (F82) tem boas memória do histórico traçado luso, tendo em 2023 vencido lá uma corrida, depois de ter aproveitado as oportunidades que surgiram numa pista que não estava fácil.

Esta temporada, Sérgio Azevedo e Orlando Batina têm demonstrado competitividade num pelotão ainda mais forte que nunca ao imiscuírem-se na luta entre os dez primeiros.

O piloto de Cascais mostra-se muito entusiasmado e confiante para a prova do próximo fim-de-semana, que tem um sabor especial para si. “É um grande prazer estar de regresso ao Estoril, onde o ano passado vencemos. É um circuito de que gosto muito e está muito perto da minha casa. Vou ter muitos amigos e patrocinadores como convidados e isso é sempre ainda mais motivador. Sabemos que é muito complicado repetir o resultado do ano passado, mas penso que poderemos estar na luta por um lugar entre os dez primeiros num pelotão que é ainda mais forte e competitivo que o do ano passado”, sublinhou Sérgio Azevedo.

Com tanta competitividade em pista, todos os pormenores contam e Orlando Batina aponta que a versão do circuito usada no próximo fim-de-semana, com Variante, não será a mais favorável ao BMW M4 GT4 (F82), mas sente que terminar entre os dez primeiros é um objetivo alcançável. “O nosso carro tem algumas dificuldades com as curvas lentas e, na configuração que vamos usar, teremos mais problemas em acompanhar os nossos adversários com máquinas mais recentes. Não vai ser fácil e vamos ter de estar no nosso melhor, mas penso que temos o potencial para conseguirmos andar bem e estar na luta pelos lugares entre os dez primeiros”, concluiu o jovem de Aveiro.

O programa oficial da etapa do Autódromo do Estoril do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade, que se integra no Estoril Summer Party, tem o seu início no sábado com os treinos-livres e as qualificações. No domingo realizam-se as duas corridas, a primeira às 11h05 e a segunda às 16h55, podendo ambas serem seguidas no YouTube da competição e na A Bola TV.