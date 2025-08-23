CPV/ IS, Alba Vázquez: “Num campeonato tão equilibrado, não basta ganhar uma corrida”

Aba Vázquez tem vindo a destacar-se como uma das grandes revelações do automobilismo ibérico em 2025. No seu terceiro ano de carreira e no primeiro a competir no Iberian Supercars e no Supercars España, a jovem piloto espanhola lidera a divisão GTX em ambos os campeonatos.

A temporada não poderia começar da melhor forma para a Alba Vázquez e Alfonso Colomina, com quem partilha o McLaren 570S GT4 da McLaren Barcelona – SMC Motorsport, com uma vitória no Autódromo Internacional do Algarve que os marcou como um dos contendores aos títulos deste ano.

Foi um bom início que teve continuidade, com mais dois pódios em Jarama, evidenciando que os bons resultados em Portimão não foram obra do acaso: “a verdade é que estou muito contente com como está a correr tudo. Tem sido uma temporada muito intensa, com muito trabalho meu e da McLaren Barcelona – SMC Motorsport. A vitória no Algarve foi especial porque demonstrou que estamos no caminho certo e que o carro tem um potencial enorme. Liderar no Iberian Supercars não significa que possamos relaxar, pelo contrário: cada corrida é um novo desafio, os rivais são muito fortes e qualquer erro paga-se caro. O meu objetivo é manter a regularidade, continuar a somar pontos e dar tudo até à última corrida”.

Apesar de ser estreante no campeonato, Vázquez tem enfrentado adversários de peso e um ambiente competitivo exigente, marcado pela presença de equipas muito profissionais apoiadas em carros de marcas de referência. Essa exigência, sublinha, tem sido um desafio acrescido mas também uma fonte de motivação. “O nível é alto. Cada piloto tem muita experiência e as equipas trabalham de forma muito profissional. No Iberian Supercars, por exemplo, estão marcas como Mercedes, Porsche ou McLaren, que somos nós, e isso significa que cada detalhe conta: desde a afinação do carro até à estratégia. Para mim, que é o primeiro ano neste campeonato e apenas o segundo em GT, é um enorme desafio, mas é justamente isso que me motiva. Obriga-me a aprender rápido, a adaptar-me e a dar 110% em cada volta. Acho que o campeonato está a crescer muito e a tornar-se uma referência na Península Ibérica”, afirmou a piloto da McLaren Barcelona – SMC Motorsport.

O nível do campeonato promete uma luta intensa pelo título da GTX até ao final, com diferenças pontuais muito curtas entre os principais candidatos. A consistência, acredita Alba, será determinante nesta fase decisiva: “a regularidade vai ser chave. Num campeonato tão equilibrado, não basta ganhar uma corrida: é preciso pontuar sempre e evitar erros, tanto em pista como na estratégia. Outro desafio importante será a gestão dos pneus e do BoP, que muda completamente o comportamento do McLaren. Também contam as condições de cada circuito: há pistas que se adaptam melhor ao nosso carro, embora nesta recta final do campeonato os traçados não nos beneficiem muito devido ao tamanho e ao BoP do nosso carro. A chave estará em minimizar perdas nos circuitos menos favoráveis e aproveitar ao máximo quando tivermos alguma vantagem”.

O próximo desafio será o Circuito Ricardo Tormo, em Valência, no regresso da competição em Setembro. Para a jovem espanhola, será uma jornada exigente num traçado técnico que poderá colocar à prova as características do McLaren. “É um circuito muito técnico, com muitas curvas encadeadas e zonas onde é fundamental ter um carro equilibrado. Acredito que o McLaren 570S GT4 pode adaptar-se bem, mas também podemos sair prejudicados pelo BoP e pelo tamanho do carro em comparação com os rivais”, afirmou.

Sem esconder a ambição de crescer dentro da estrutura com que compete, Alba deixa em aberto os planos para o futuro, admitindo a possibilidade de evoluir para novos projectos inserida numa estrutura que a satisfaz plenamente. “Neste momento não posso dar detalhes sobre 2026, mas posso dizer que tudo aponta para continuar a trabalhar com a McLaren Barcelona – SMC Motorsport. Sinto-me muito confortável nesta equipa, são como uma família: há uma comunicação incrível, ouvem-me, confiam em mim e juntos crescemos muito em pouco tempo. Este ano com o 570S GT4 está a ser uma experiência brutal e, embora não possa confirmar nada, a ideia é continuar a evoluir e dar o próximo passo quando chegar o momento. Com eles sei que tenho as ferramentas e o apoio necessários para lutar por coisas importantes”, concluiu.

Com apenas três anos de carreira e já na luta por um título, Alba Vázquez confirma-se como um dos nomes emergentes do automobilismo ibérico, mostrando talento, consistência e maturidade competitiva num campeonato que exige um elevado nível dos pilotos.

A próxima etapa realiza-se no Circuito Ricardo Tormo, Valência, de 12 a 14 de Setembro, com entrada livre para o público no paddock.