CPV: Irmãos Nabais aceitam desafio | AutoSport

André e Miguel Nabais vão participar no Campeonato de Portugal de Velocidade e no ibérico Supercars Endurance, que se iniciam no próximo fim-de-semana, aos comandos de um Porsche Cayman GT4 Clubsport assistido pela Speedy Motorsport.



Os dois irmãos gémeos vão se estrear em 2023 no automobilismo, depois de alguma experiência no karting, tendo a escolha recaído nas competições mais importantes de Portugal e da Península Ibérica.



Os dois jovens decidiram dar o salto para o desporto automóvel devido a um repto de uma figura bem conhecida do automobilismo nacional. “Fizemos uma corrida de karts com o Francisco Abreu e ele lançou-nos o desafio de participarmos no Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars Endurance!”, começa por dizer Miguel Nabais que acrescenta: “surgiu-nos a possibilidade de corrermos com este Porsche, assistido pela Speedy Motorsports, e agarrámo-la com as duas mãos”.



Sendo a sua temporada de estreia no automobilismo, os dois irmãos estão conscientes de que tem muito para aprender, mas não deixam de mostrar o seu desejo em conseguir boas performances. “Sempre competimos no karting, portanto, as corridas de automóveis são um novo mundo para nós, um grande desafio. É claro que queremos sempre vencer, essa é a nossa matriz, mas sabemos que aqui tudo é diferente. Vamos trabalhar e aprender o máximo possível para fazermos bons resultados na nossa categoria, a GTC, sendo para tal muito benéfico ter o Pedro Salvador na equipa”, sublinhou André Nabais.



O programa oficial da ronda do Algarve Welcome Spring do Campeonato de Portugal de Velocidade inicia-se na sexta-feira com os treinos-livres (14h00), realizando-se a qualificação no sábado, às 11h05. As corridas serão realizadas no domingo, a primeira às 11h00 e a segunda às 16h50, podendo ambas ser seguidas em direto nas redes sociais das competições e na A Bola TV, em horário a definir.