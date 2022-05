CPV/Iberian Supercars: Veloso Motorsport com cinco pilotos e três carros em Jarama | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Velocidade terá este ano um caráter ibérico, já que partilhará parte do seu calendário com o Iberian Supercars by Hankook, a começar já este fim de semana, no traçado espanhol de Jarama.

Campeã nacional em título, a Veloso Motorsport levará um total de cinco pilotos e três carros ao circuito nos arredores de Madrid, que em tempos chegou a receber a Fórmula 1. Os consagrados Patrick Cunha e Jorge Rodrigues estarão ao volante do Audi R8 LMS GT4, depois das boas indicações dadas no teste que decorreu no Circuito do Estoril, em abril. José Barros, que com apenas 17 anos é um dos mais jovens pilotos do automobilismo nacional, vai utilizar o Porsche 997 GT3 Cup, o mesmo modelo que será também pilotado por Miguel Caetano e João Posser, outra dupla que já provou o seu valor nos troféus nacionais.

A grelha em Jarama deverá ter um interessante pelotão de GT e TCR, com várias equipas competitivas e com aspirações aos primeiros lugares.

“A atender pelos carros e nomes que têm sido confirmados nas últimas semanas, este CPV e Iberian Supercars tem potencial para se tornar uma das melhores edições dos últimos anos”, afirmou Luís Veloso. “Naturalmente, os nossos pilotos têm experiências e objetivos diferentes, mas acredito que estaremos novamente na luta pelos primeiros lugares à geral e nas respetivas categorias. Esta é a primeira prova do ano e Jarama é uma pista difícil, por isso é muito importante fazer um bom trabalho de afinação durante as sessões de treinos”, referiu o diretor da Veloso Motorsport, equipa que tem estado em destaque em várias frentes esta época, da Velocidade à Montanha.

Recorde-se que em 2021 a Veloso Motorsport conquistou o título do Campeonato de Portugal de Velocidade por intermédio de Francisco Mora e Francisco Abreu, que atualmente lideram o espanhol GT-CER.