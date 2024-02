CPV/Iberian Supercars: Orlando Batina e Sérgio Azevedo confirmam presença em 2024 | AutoSport

Orlando Batina e Sérgio Azevedo estão com determinação renovada para 2024 quando são a quinta dupla de pilotos a confirmar a sua presença no Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade para a próxima temporada, mantendo-se aos comandos do BMW M4 (F82) GT4 da Batina Racing.

A dupla do carro bávaro foi uma das boas surpresas da temporada passada, mostrando competitividade desde a primeira prova e uma evolução consistente, o que se traduziu na vitória na última corrida da temporada.

O duo da Batina Racing pretende colocar a experiência adquirida em prática, voltando a disputar a competição organizada pela Race Ready aos comandos do BMW M4 (F82) GT4 preparado pela Batina Racing, que continuará como a sua arma para uma temporada que se prevê disputada e entusiasmante.

“2023 foi um ano de aprendizagem, principalmente no que toca ao conhecimento do nosso carro. Terminámos a época com uma vitória no Estoril, a nossa primeira neste campeonato, o que nos deixou particularmente orgulhosos do trabalho realizado”, começou por dizer Sérgio Azevedo, que continuou: “sabemos que em 2024 as circunstâncias vão ser ainda mais desafiantes, mais competitivas, mas temos agora um melhor conhecimento do BMW e mais experiência. Temos assim todas as condições para atingir um bom resultado no fim da época. Mas, principalmente, queremos divertir-nos muito ao longo deste ano. Quem ama os carros e as corridas como eu, sabe que não são só as vitórias que nos movem, mas sim a alegria que sentimos a cada minuto que passamos atrás do volante, em convívio com a nossa equipa e com os nossos pares.”

Orlando Batina admite que a temporada que terá o seu início no final de Maio será um grande desafio, mas encontra-se confiante na capacidade técnica da Batina Racing e a evolução que foi verificada ao longo do ano passado deixa-o optimista. “Quando estamos na antecâmara de uma nova temporada, aumentam naturalmente as expectativas, especialmente considerando que enfrentamos este desafio com o mesmo veículo pelo segundo ano consecutivo. A experiência técnica do Sr. Artur Bastos continuará a ser uma peça crucial na nossa jornada, e, no Campeonato Português de Velocidade, compartilharei o carro com o meu colega e grande amigo, Sérgio Azevedo. Estamos conscientes da intensificação da concorrência na próxima temporada, mas encontramos uma motivação adicional na vitória na última prova de 2023, o que alimenta a nossa determinação para enfrentar os desafios que se avizinham”, afirmou o jovem piloto que procura um companheiro de equipa para realizar a prova que conta apenas para o Iberian Supercars, que se realiza em Valência.

Sérgio Azevedo e Orlando Batina terminaram, em 2023, no terceiro lugar da GT4 Pro do Campeonato de Portugal de Velocidade e no quarto do Iberian Supercars da mesma categoria.

A temporada do Iberian Supercars, do Campeonato de Portugal de Velocidade e do Supercars España terá o seu início a 25 e 26 de maio, no Circuito de Jerez, estando marcado para o dia 6 de abril um teste oficial no Autódromo do Estoril.