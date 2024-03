CPV/ Iberian Supercars: JC Group Racing Team confirma a presença | AutoSport

A estrutura da JC Group Racing Team reforça a aposta com o Cupra no Iberian Supercars e no Campeonato de Portugal de Velocidade, com Beatriz Correia e José Correia ao volante do carro espanhol, sendo esta a sexta equipa a confirmar a sua presença nestas duas competições, além da participação no Supercars España.

A dupla constituída por pai e filha participou nos dois últimos eventos da temporada passada – realizados em Jerez e no Estoril – aos comandos de um Cupra TCR da JC Group Racing Team e este ano reforça a sua aposta com a participação nas três competições, inscrita na divisão TCR da categoria Turismo.

José Correia mostra-se entusiasmado por poder voltar a fazer equipa com a sua filha mais nova e ajudá-la a evoluir num campeonato com diversas exigências: “estes campeonatos são uma forma de a Beatriz ganhar experiência e ritmo, o que é muito importante para a fase da carreira em que está, uma vez que está no início. Teremos muito tempo de pista e visitaremos circuitos muito diferentes, o que é muito importante para que cresça enquanto piloto. Será um grande prazer para mim dividir o Cupra TCR com ela e poder ajudá-la a progredir”.

Para Beatriz Correia, que nos dois eventos finais da temporada conquistou com o seu pai quatro pódios, o nível de pilotagem das competições da Race Ready foi preponderante para a sua continuidade: “estou numa fase em que preciso ganhar ritmo e evoluir como piloto e o nível de pilotagem do Iberian Supercars, Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars España permite-me desafiar, o que é determinante para que possa melhorar. Será uma temporada entusiasmante e espero que possa terminar o ano como uma piloto mais completa e competitiva”.

A temporada do Iberian Supercars, do Campeonato de Portugal de Velocidade e do Supercars España terá o seu início a 25 e 26 de maio, no Circuito de Jerez, estando marcado para o dia 6 de abril um teste oficial no Autódromo do Estoril.