CPV/Iberian Supercars: Equipas preparam temporada | AutoSport

Apesar de ainda estarmos pré-temporada do Iberian Supercars, do Campeonato de Portugal de Velocidade e do Supercars España, as equipas das competições promovidas pela Race Ready não estão paradas, preparando com afinco os desafios deste ano e esperando-se ainda algumas novidades.

A equipa espanhola Team VRT não é desconhecida do Iberian Supercars e do Campeonato de Portugal de Velocidade, tendo no ano passado inscrito dois Peugeot 308 Racing Cup em Vila Real – um para Carlos Tavares e Jean-Philippe Imparato e outro para o local Manuel Fernandes. A formação espanhola, no entanto, pretende dar o salto para a categoria GT4, tendo um Mercedes AMG GT4 para o qual está a avaliar pilotos.

A Team VRT tem ainda os dois Peugeot que podem competir na divisão TC da categoria Turismo, podendo também ser uma opção interessante para participar na competição de pista da Península Ibérica.

A Tockwith Motorsport tem estado presente no Iberian Supercars e, depois, no Campeonato Portugal de Velocidade, desde o primeiro momento e continuará a ser uma presença marcante nas grelhas de partida deste ano.

A formação inglesa tem vindo a competir com diversos Ginetta, para além do Porsche 911 Cup entregue a Marcus Fothergill e Dave Benett.

Para este ano a grande novidade da Tockwith Motorsport é o facto do seu Ginetta G55, que o ano passado foi dividido por Bruno Pires e Fábio Mota, poder ser inscrito na divisão GTX, o que poderá permitir aos ‘Gentlemen Drivers’ participar na temporada de 2024 de forma competitiva por um orçamento contido.

A Araújo Competição não tem estado parada e ao longo do Inverno tem vindo a testar, tendo passado pelos dois circuitos permanentes portugueses.

Em dezembro último estiveram no Autódromo Internacional do Algarve com os seus dois carros – um McLaren 570S GT4 e um Aston Martin Vantage AMR GT4 – voltando a colocá-los em pista em fevereiro, mas desta vez no Autódromo do Estoril.

A equipa de Lisboa esteve a testar vários pilotos tendo em vista à próxima temporada, depois de ter conquistado no ano passado os títulos pilotos do campeonato absoluto GTC e da divisão GTX através de Álvaro Ramos e Fernando Soares, que dividiram um Aston Martin.

As GT4 Winter Series estão a decorrer na Península Ibérica e foram diversas equipas que aproveitaram, ou aproveitam, esta competição para ganhar ritmo para a temporada do Iberian Supercars e do Campeonato de Portugal de Velocidade.

A NM Racing Team tem vindo a disputar a totalidade do campeonato invernal com dois Mercedes-AMG GT4 – um para Alberto di Martín e Nil Montserrat, Vice-Campeões da GT4 Bronze, e outro para Max Huber. Na ronda que se realiza este fim de semana, a dupla espanhola será substituída por Guillermo Aso, que participou na temporada de 2022 do Iberian Supercars, e Alex Papadopulos.

A Racar Motorsport e a Speedy Motorsport aproveitaram também as duas etapas portuguesas da GT4 Winter Series para prepararem a temporada.

A formação de Lisboa colocou um Aston Martin Vantage AMR GT4 em pista para Mathieu Martins e Roberto Faria, dois pilotos que poderão ser seus recrutas na época deste ano do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade.

Do lado da formação nortenha, foi Luís Liberal a estar em pista, no seu caso, aos comandos do BMW M4 GT4 que levou José Carlos Pires e Francisco Abreu aos títulos de 2023.

A Lema Racing, a Campeã de Equipas em título, está também a preparar a temporada para a qual este ano terá uma nova dupla e um novo carro. A formação da Eslovénia esteve em Valência, onde se disputa uma ronda da época de 2024, com os seus dois Mercedes AMG GT4.

As duplas titulares dos dois carros estiveram em acção, tendo José Carlos Pires, que este ano fará equipa com o seu irmão, Nuno Pires, com as cores da Lema Racing, tido o seu primeiro contacto com a máquina germânica. Luís Calheiros e Paulo Macedo, que continuam na equipa eslovena, estiveram também no teste para conhecer o traçado espanhol.

A Lema Racing tem ainda um Audi R8 LMS GT4 para competir, não tendo ainda os seus pilotos definidos.