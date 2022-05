CPV / Iberian Supercars Endurance: Tockwith Motorsports com dois Ginetta | AutoSport

A equipa britânica Tockwith Motorsports confirmou a sua participação no Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV)/Iberian Supercars by Hankook e já tem inscritos dois Ginetta para a jornada de abertura, em Jarama, nos próximo dias 14 e 15 deste mês.

Na época passada, a equipa com sede em York foi um dos principais animadores da Supercars Endurance, na qual conquistou diversas vitórias na classe GT, culminando, no final da época, com a conquista de dois títulos por intermédio dos seus pilotos Marmaduke Hall (GT4 PRO) e Jemma Moore (GTC).

Para esta primeira prova da temporada na pista madrilena, a Tockwith Motor Sports regressa com os campeões Marmaduke Hall (Ginetta G55 GT4), que vai formar dupla com o piloto espanhol Alvaro Fontes, na classe GT4 PRO, e Jemma Moore (Ginetta G50) estará de novo associada a Aubrey Hall, na classe GTC.

Simon Moore, o Team Manager da equipa britânica, não esconde o seu regozijo por este regresso às competições na Península Ibérica, adiantando:

“Estamos muito satisfeitos por competir no campeonato e esperamos poder discutir as vitórias como na época anterior. E não posso esconder uma ansiedade especial em relação à jornada no circuito urbano de Vila Real e ainda pela corrida de Barcelona. Será bom para os nossos pilotos”.

Calendário do CPV/Iberian Supercars Endurance by Hankook

PROVA DATA LOCAL PAÍS ELEGIBILIDADE

Evento 1- 14/15 maio Jarama Espanha CPV/Iberian Supercars

Evento 2 – 01/03 julho Vila Real Portugal CPV

Evento 3- 30/31 julho Portimão Portugal CPV/Iberian Supercar

Evento 4* – 10/11 setembro Barcelona Espanha Iberian Supercars

Evento 5** – 01/02 outubro Braga Portugal CPV

Evento 6 – 18/20 novembro Estoril Portugal CPV/Iberian Supercars

*A jornada de Barcelona terá um regulamento particular e a corrida tem a duração de 2 horas

**A realização da jornada de Braga está dependente da homologação da pista