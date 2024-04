CPV/Iberian Supercars: Daniel Teixeira reforça aposta com nova máquina para 2024

Daniel Teixeira tem uma nova máquina para enfrentar a temporada de 2024 do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) e Iberian Supercars, mantendo a aposta numa máquina TCR, apesar de ter considerado a mudança para os GT4.

Daniel Teixeira participará na temporada deste ano com um novo TCR, apontando os seus objetivos à revalidação dos títulos obtidos em 2023. O piloto tem sido um dos grandes protagonistas dos Turismos das mais importantes competições de pista da Península Ibérica, sendo bicampeão do Iberian Supercars e CPV.

Daniel Teixeira conquistou estes dois ceptros aos comandos de um Cupra TCR, mas para este ano mudou de montada, adquirindo um moderno Hyundai Elantra N TCR, que como demos conta ontem, já testou no Autódromo do Estoril. “Após a venda do Cupra, ponderamos várias hipóteses entre as quais os GT4, que são teoricamente mais competitivos no Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade, no entanto, preferimos um TCR, uma vez que pretendíamos continuar a ter um carro que servisse tanto para mim, na Velocidade, como para o meu pai, na Montanha. No final, a preferência do meu pai pelos veículos de Turismo associada ao meu gosto pelos TCR, que considero serem verdadeiros carros de corrida, sem qualquer tipo de ajuda eletrónica à condução, ditaram esta escolha por um TCR de última geração”, afirmou o piloto da JT59 Racing Team, que é o piloto português mais bem classificado no TCR World Ranking.

Com uma nova máquina, mais recente e competitiva, Daniel Teixeira está focado em defender os cetros conquistados nos últimos anos, mas as suas aspirações vão um pouco mais além e o primeiro contacto que teve com a sua nova máquina no teste realizado no passado sábado no Estoril aumentam as suas convicções. “Para 2024 os objetivos passam por revalidar os títulos alcançados em 2022 e 2023, tentando sempre andar o mais à frente possível, em termos de classificação geral, em todas as corridas. Gostei muito do contacto que tive com o Hyundai no teste do Estoril, nota-se que é um carro evoluído e agora cabe-me a mim e à equipa explorar o seu potencial. Acredito que o campeonato voltará a ser muito bem organizado, competitivo e disputado, e como tal estamos, naturalmente, entusiasmados por voltar a fazer parte desta competição”, concluiu Daniel Teixeira.

A primeira prova do Iberian Supercars, Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars España será realizada no Circuito de Jerez nos dias 25 e 26 de maio.

Foto: Rui Reis