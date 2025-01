CPV: Hyundai Elantra, Toyota GR Supra GT4 e Porsche 911 foram as máquinas em destaque

Na GT4, o modelo com mais sucesso foi o Toyota GR Supra GT4 com 5 vitórias, quatro obtidas por César Machado e Jan Durán (Speedy Motorsport) e outra por Bernardo Sousa e Carlos Vieira (Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal). Esta categoria foi onde mais modelos provaram o sabor da vitória – 5.

A Hyundai foi a marca com mais vitórias ao longo da temporada, tendo assegurado 10 subidas ao degrau mais alto do pódio, com os dois sucessos de Pedro Herráiz e Samuel Gomez na etapa de Jarama aos comandos de um Hyundai i30 N TCR da RX Pro Racing.

As quatro provas do Iberian Supercars superaram sempre os trinta carros, sendo que, como seria de esperar, apenas nas rondas dedicadas exclusivamente ao Campeonato de Portugal de Velocidade e ao Supercars Jarama RACE se verificaram listas mais curtas, 27 e 20, respetivamente.

Ao longo da temporada verificou-se um número de inscritos médio de 34,5 carros por evento, tendo o número máximo se verificado na etapa do Algarve, com 43 máquinas registadas na lista de inscritos.

A Porsche, com 4 modelos distintos, foi a marca com mais carros de diferente conceções, estando representada pelo inevitável 911, o 718 Cayman GT4 RS Clubsport, o 718 Cayman GT4 Clubsport e o 981 Cayman MR.

