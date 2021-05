CPV: “Hat Trick” de Mora e Abreu em corrida com final polémico

Corrida intensa e com polémica no final. A terceira prova do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV foi animada, com boas manobras, toques, saídas de pista e polémica à mistura.

Francisco Mora fez a largada e tratou de ganhar uma vantagem boa para Mariano Pires, que seguia na frente de Thomas Biagi. Um pouco mais atrás a luta entre José Monroy e Paulo Pinheiro aquecia, com o anfitrião a levar a melhor sobre Monroy, tratando de se aproximar a Biagi, na luta por um lugar no pódio.

Para Manuel Castro a corrida acabou mais cedo com um problema no seu Porsche a obrigar à desistência, num fim de semana para a esquecer para a dupla Castro / Gonçalo Manahu.

Abriu-se a janela de tempo para a troca de pilotos e a luta pelo segundo lugar aqueceu, com Biagi a passar Rodrigo Almeida. No entanto, Almeida tratou de retribuir o favor com uma espetacular manobra.

Pouco depois, vimos um grande susto para Bernardo Pinheiro que trouxe o Safety Car para a pista. O jovem piloto que liderava nos GT Light terá ficado sem travões, embatendo com alguma violência nas proteções da pista, sem consequências de maior para o piloto.

No recomeço da prova, Abreu, que nunca teve a liderança em causa, largou bem e ficou longe de problemas mas mais atrás, a luta Biagi Almeida voltava a dar que falar. Biagi atacou o Porsche de Almeida na curva 1, indo fora de pista, mas aproveitou a velocidade que ganhou para passar o jovem piloto e ficar no segundo posto. Almeida não desistiu e foi à luta tentando repetir a ultrapassagem que tinha feito anteriormente, mas aí deu-se o toque entre o Porsche e o Ferrari de Biagi, que partiu em pião. Atrás Nuno Batista também proporcionava grande espetáculo com Pedro Marreiros, sendo que o último levou a melhor pouco depois.

A corrida terminou com Abreu confortavelmente na frente, seguido de Almeida e Marreiros. Mas a história não ficou por aqui e na volta de regresso às boxes, Biagi, claramente descontrolado, tentou encostar-se a Almeida, numa manobra desnecessária por parte do experiente piloto italiano.

O incidente terá de ser revisto pelos comissários pelo que estes resultados são ainda provisórios.

Em Touring Car a dupla Rafael Lobato e Miguel Lobo levou a melhor com Ondrej Kurpka a ganhar o segundo lugar à dupla de “Silvas” (Pedro e Jorge Silva) numa ultrapassagem na última curva e em GT Light a vitória acabou por ser entregue à dupla Fred Blok – Álvaro Ramos.