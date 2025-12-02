CPV, GTX: Juventude e experiência deram o título a Pompeu Simões e Duarte Camelo

Pompeu Simões e Duarte Camelo encerraram a temporada de 2025 com o título de Campeão de Portugal de Velocidade na categoria GTX, alcançado em conjunto com o jovem Duarte Camelo, ao volante do Porsche 718 Cayman CS GT4 da Speedy Motorsport, na derradeira jornada disputada no Autódromo do Estoril.

O fim de semana teve um sabor agridoce: a dupla conquistou a vitória em GTX e um pódio à geral na primeira corrida, garantindo o principal objetivo do ano, mas viu a segunda prova comprometida por um furo na roda traseira esquerda quando Simões liderava a categoria e rodava perto dos primeiros lugares absolutos, o que lhes custou uma volta e frustrou a possibilidade de fechar o ano com novo resultado de destaque.

Apesar do contratempo, Duarte Camelo ainda recuperou até ao nono posto da GTX, e o título conquistado acabou por permitir a tão desejada festa, permitindo à equipa de Pedro Salvador sair do Estoril com um balanço globalmente positivo.

No final do evento do Estoril, a satisfação de Simões era evidente:

“Como disse anteriormente, estou muito feliz e muito satisfeito com o trabalho que fizemos ao longo da temporada de mãos dadas com a Speedy Motorsport que nos colocou nas mãos um Porsche 718 Cayman GT4 CS sempre bem afinado e fiável. Conquistamos todos os nossos objetivos para 2025 e isso só nos pode deixar felizes.

Penso que a minha evolução em termos de ritmo é evidente e tenho de agradecer ao Pedro Salvador e ao Duarte Camelo, um companheiro de equipa que me ajuda e com o qual fizemos uma bela dupla. Este título é, também, da minha família e da minha esposa, o adepto número 1, e a todos os que nos deram força ao longo da temporada. Obrigado a todos e em devido tempo vão saber o que temos preparado para a temporada de 2026.”

A dupla Duarte Camelo e Pompeu Simões é uma das mais interessantes do paddock. Um jovem talento, que a cada corrida mostra cada vez mais potencial e mais velocidade e Pompeu Simões, a dar asas à sua paixão pelas corridas. Dois pilotos diferentes, em fases diferentes da sua vida e com objetivos também dispares para o seu futuro. No entanto, une-os a vontade de ser rápidos, de vencerem e esta dicotomia que, à partida não faria muito sentido, traduziu-se num título, sinal que as corridas podem unir gerações das mais diversas formas.