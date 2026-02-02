CPV: Grupo Miritta ajuda vítimas da tempestade Kristin

O Grupo Miritta e o Grupo S.Pintos lançaram uma iniciativa solidária para apoiar as populações afetadas pela tempestade Kristin, que provocou danos significativos no centro de Portugal, em especial na região de Leiria.

Perante a destruição causada pelo temporal, os dois grupos empresariais decidiram enviar camiões carregados com material de construção, nomeadamente cerca de 10 mil telhas, destinadas à reconstrução de habitações que perderam os telhados devido à força do vento.

A ação foi impulsionada por Rui Miritta, bicampeão nacional de Velocidade e líder do Grupo Miritta, que se associou ao esforço humanitário e articulou o envio imediato da ajuda para a zona mais atingida. As empresas, sediadas nas áreas de Valongo e Paredes, juntaram-se assim a outras iniciativas que têm mobilizado o país no apoio às comunidades afetadas.

Está igualmente previsto que novos carregamentos de telhas sigam para Leiria nos próximos dias, reforçando o auxílio às famílias que ficaram sem condições de habitação.

Rui Miritta afirmou:

“Oferecemos ajuda a estas pessoas que ficaram sem condições nas suas habitações. Todos nós temos o dever de ajudar quem mais precisa e deixo aqui o apelo para que mais empresários possam ajudar estas zonas mais afetadas pela tempestade Kristin. Já enviámos um par de camiões do Grupo Miritta e do Grupo S.Pintos e nos próximos dias vão seguir mais transportes de telhas para Leiria.”