CPV: Gonçalo Manahu e Manuel Castro marca presença em Vila Real | AutoSport

Gonçalo Manahu e Manuel Castro regressam à competição na etapa de Vila Real do Campeonato de Portugal de Velocidade, reforçando a lista de inscritos para a prova nortenha.



Gonçalo Manahu e Manuel Castro, que este ano não têm programa desportivo, não conseguiram a resistir à ideia de competirem no Campeonato de Portugal de Velocidade tendo como pano de fundo o Circuito de Vila Real, regressando aos comandos de um Porsche 911 Cup assistido pela Fabela Sport.



Gonçalo Manahu explica o porquê deste regresso: “o nosso plano era participar na temporada toda, mas infelizmente não foi possível, devido a questões profissionais e de apoios, mas Vila Real era um evento ao qual não queríamos faltar. O Campeonato de Portugal de Velocidade está muito competitivo, com pilotos e carros de elevado nível, sendo muito apelativo para qualquer piloto português, e não só, que deseje se bater com os melhores”.



Para o evento do próximo fim-de-semana, Manuel Castro, sublinha que “estamos com falta de ritmo, dado que estamos parados há mais de um ano, portanto, vamos ter de nos readaptar logo nos treinos-livres. No entanto, vamos trabalhar e tentar estar competitivos o mais rapidamente possível para podermos estar na luta pela vitória na categoria GTC. Para isso, contamos com a experiência da Fabela Sport que conhece muito bem o carro e estamos seguros de que nos colocará à nossa disposição um Porsche performante”.



A edição deste ano do 52º Circuito Internacional de Vila Real é a terceira ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade e disputa-se já no próximo fim-de-semana.