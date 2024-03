CPV, Gonçalo Araújo: Novo Aston Martin Vantage GT4 “vai ser um dos carros mais rápidos” 

A Araújo Competição vai estrear na Península Ibérica o novo Aston Martin Vantage GT4 na próxima temporada do Campeonato de Portugal de Velocidade e Iberian Supercars, sendo esta uma das máquinas mais antecipadas.

A marca britânica continua a investir nas competições de Grande Turismo e este ano apresentou novas armas tanto para os universos da GT3 como da GT4, tendo por base os ensinamentos obtidos nas anteriores gerações. O novo carro apresenta, evidentemente, uma evolução competitiva para as equipas e pilotos, sendo a sua estreia em pista aguardada com grande interesse.

É neste cenário que a Araújo Competição é a primeira equipa ibérica a receber um Aston Martin Vantage GT4, estando os responsáveis da equipa lisboeta entusiasmados com a nova máquina. “Estamos orgulhosos, uma vez que poucas equipas europeias vão ter acesso ao novo modelo, o Aston Martin Vantage GT4, em 2024. A Araújo Competição procura sempre dar as melhores condições aos seus pilotos e ter o novo GT4 da marca, que está focada e comprometida no desporto motorizado, demonstra a confiança que a Aston Martin Racing deposita em nós. Depois do sucesso que tivemos o ano passado, reforçamos assim a nossa ligação e responsabilidade para com a marca Aston Martin nas pistas da Península Ibérica”, afirmou Gonçalo Araújo.

A Araújo Competição venceu o ano passado a categoria GTC com Álvaro Ramos e Fernando Soares aos comandos de um Aston Martin Vantage AMR GT4 e, muito embora admita que a oposição seja ainda mais forte este ano, o chefe de equipa da formação lisboeta evidencia a determinação de toda a estrutura em chegar ao início da temporada com um entendimento profundo da sua nova máquina. “A equipa está ansiosa por receber e começar a trabalhar com o novo modelo, queremos aprender e evoluir o mais rápido possível. Temos a certeza de que o Aston Martin Vantage GT4 vai ser um dos carros mais rápidos e elegantes nos competitivos Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade”, concluiu Gonçalo Araújo.

A Araújo Competição não revelou ainda quem serão os pilotos da nova arma da Aston Martin, que se junta aos McLaren 570S GT4 e o Aston Martin Vantage AMR GT4 que a equipa também conta colocar em pista este ano.

A temporada Iberian Supercars, Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars España terá o seu início a 25 e 26 de maio, no Circuito de Jerez, estando marcado para o dia 6 de abril uma jornada de testes no Autódromo do Estoril.