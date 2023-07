CPV: Ginetta G40 dividido por pai e filho em Vila Real | AutoSport

É mais uma nova dupla de pilotos para a terceira ronda do Campeonato de Velocidade de Portugal que terá como palco o Circuito Internacional de Vila Real. Manuel Moura Teixeira e Samuel Moura Teixeira estreiam-se no campeonato e farão equipa aos comandos de um Ginetta G40, assistido pela Monteiros Competição.

Pai e filho vão enfrentar o desafio da principal competição de pista do nosso país circuito citadino transmontano. Enquanto Manuel Moura Teixeira iniciou-se no automobilismo em 2000, tendo sido a disciplina escolhida o Todo Terreno para, posteriormente, passar pelo Troféu Datsun e KIA GT Cup, o membro mais novo da dupla, Samuel Moura Teixeira, teve uma passagem pelo karting, seguindo o pai na KIA Picanto Cup até que a sua vida académica o obrigou a um interregno, voltando este ano à mesma competição. Esta dupla pai e filho também fez equipa no Group 1 Portugal ao volante de um Datsun 1200.

“Fiquei muito entusiasmado com este convite e não tive como recusar! O ambiente de Vila Real é fantástico e competir no Campeonato de Portugal de Velocidade é uma experiência fantástica. Penso que o mais importante será tirar partido de toda a experiência e divertirmo-nos em pista”, sublinhou Manuel Moura Teixeira.

O Ginetta G40, assistido pela Monteiros Competição, será uma completa novidade para os dois pilotos. “Vamos para Vila Real sem nunca termos andado no Ginetta, o que nos obriga a uma adaptação e a tentar perceber o seu funcionamento assim que entrarmos em pista. Vamos tentar fazer o nosso melhor, mas queremos aproveitar o facto de estarmos a competir no Campeonato de Portugal de Velocidade em Vila Real”, concluiu Samuel Moura Teixeira.

A 52ª edição do Circuito Internacional de Vila Real é a terceira ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade e disputa-se já no próximo fim-de-semana.