CPV: Gianfranco Motorsport de regresso ao topo da velocidade nacional

A Gianfranco Motorsport retorna às competições nacionais e ibéricas em 2025, inscrevendo um Toyota GR Supra GT4 EVO2 no Iberian Supercars, Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars España.

A equipa, com origem nos anos 1980, teve destaque com Carlos Rodrigues, que venceu o Campeonato Nacional de Turismo em 1991 com um Ford Sierra RS500 Cosworth e competiu no GP de Macau.

Agora sob o comando de ‘Ginho’ Rodrigues desde 2014, a Gianfranco Motorsport faz a sua estreia nas corridas de GT, marcando o seu regresso aos grandes palcos do automobilismo.

“Estamos muito felizes por integrar o Iberian Supercars, o Campeonato de Portugal de Velocidade e o Supercars España, depois da nossa estrutura estar tantos anos afastada do topo da velocidade. O campeonato está muito bem organizado e competitivo e era aqui que queríamos estar. Agora conseguimos reunir as condições para entrar e estamos muito entusiasmados”, sublinhou o chefe de equipa da formação nortenha que fez o primeiro ‘shakedown’ ao GR Supra EVO2 na pretérita semana no Autódromo Internacional do Algarve.

A Gianfranco Motorsport irá anunciar mais tarde a sua dupla de pilotos, mas não deixa de apresentar desideratos ambiciosos para a sua estreia na competição. “Os nossos objetivos são os mesmos a que nos comprometemos em todas as categorias em que competimos. Sabemos que a concorrência será muito forte, como se verificou em 2024, mas penso que vamos ter armas para lutar pelos lugares da frente”, concluiu com confiança ‘Ginho’ Rodrigues.

A Gianfranco Motorsport fará a sua estreia no universo do Supercars Endurance no Autódromo Internacional do Algarve nos dias 5 e 6 de abril, onde tem início a temporada, mas marcará presença no dia 22 de março no teste oficial de pré-época no Autódromo do Estoril.