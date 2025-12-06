CPV: Gabriel Caçoilo, um novo talento a despontar

Gabriel Caçoilo encerrou a temporada de 2025 do Iberian Supercars Endurance e do Campeonato de Portugal de Velocidade com uma exibição sólida e altamente competitiva no Autódromo do Estoril. Ao volante do Ligier JS2R da Chefo Sport Petrogold, o jovem ‘rookie’ destacou-se pela consistência, eficácia e maturidade demonstradas ao longo do fim de semana decisivo.

Os primeiros sinais de um desfecho positivo surgiram logo na qualificação, onde Caçoilo garantiu o terceiro melhor tempo da geral, apenas atrás de carros pertencentes a categorias superiores. Esta prestação permitiu ainda à equipa assumir a liderança provisória da divisão GTX, reforçando a confiança para a corrida principal.

A prova revelou-se particularmente exigente devido ao intenso tráfego em pista, consequência da diversidade de classes presentes — GT4, Porsche Cup, TCR e protótipos como o Ligier JS2R. Apesar das diferenças de performance, Caçoilo manteve sempre um ritmo competitivo e uma abordagem estratégica, evitando incidentes num pelotão marcado por batalhas constantes. Em conjunto com o seu colega de equipa, Ángel Santos, terminou no top-5 absoluto, um resultado muito valorizado dada a proximidade demonstrada face a máquinas tecnicamente mais rápidas.

O desempenho consistente reforçou a reputação da dupla como uma das mais fortes da divisão GTX, acumulando resultados sólidos ao longo da temporada e confirmando a evolução do jovem piloto aveirense no panorama da velocidade nacional.

“Sabíamos que tínhamos um bom carro para esta pista e que podíamos lutar lá na frente. A volta saiu perfeita. Foi uma corrida longa, com muitas batalhas e variações de ritmo por causa do tráfego, mas conseguimos manter o foco e trazer o carro para um resultado muito positivo.”

A etapa do Estoril marcou o encerramento de um campeonato extremamente competitivo, disputado ao longo de vários circuitos em Portugal e Espanha. Mesmo sem alcançar o pódio absoluto na derradeira prova, Gabriel Caçoilo consolidou o seu estatuto como um dos jovens pilotos portugueses em maior progressão. A Chefo Sport Petrogold já manifestou satisfação com o desempenho da dupla e deverá manter a aposta na continuidade para 2025, ano para o qual Caçoilo deixa sinais particularmente encorajadores.