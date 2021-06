CPV: Franciso Mora e Francisco Abreu fazem o pleno | AutoSport

Francisco Mora e Francisco Abreu não se cansam de ganhar. A dupla do Porsche 991 GT3 Cup 4.0 #26 voltou a vencer no Estoril depois de mais uma prova em que estiveram com um excelente ritmo.

Na segunda posição ficou a dupla Paulo Pinheiro e Pedro Marreiros sendo o pódio completado pela dupla Manuel Castro / Gonçalo Manahu, vencedores na categoria GT Light. A dupla Jorge Silva e Pedro Silva venceu em TCR.

A corrida terminou mais cedo depois de Jean- Roch Piat, que perdeu o controlo do seu Porsche 991 GT3 Cup 3.8, batendo contra o Porsche Cayman GT4 MR da dupla José Maria Marreiros / Bernardo Pinheiro, isto quando faltavam pouco mais de três minutos para o fim.

Em atualização