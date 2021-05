CPV: Francisco Mora vence corrida 1

Domínio completo de Francisco Mora em Porsche GT3 Cup 4.0. Mora largou da pole foi cavando uma vantagem confortável para Mariano Pires (Porsche GT3 Cup 3.8) que fez grande parte da corrida em segundo lugar.

A corrida decorria de forma calma até que a 8 minutos do fim Jean-Roch Piat perdeu o controlo do seu Porsche GT3 Cup 3.8 o que obrigou à entrada do Safety Car, reagrupando o pelotão.

No recomeço da corrida , Mora largou bem e manteve a toada enquanto que mais atrás a luta aquecia muito com Thomas Biagi (Ferrari 458 Challenge), Paulo Pinheiro (Porsche GT3 Cup 4.0), Mariano Pires e José Monroy (Porsche GT3 Cup 3.8) em grande luta. Pires perdeu algumas posições enquanto Biagi assumiu o segundo lugar. A luta pelo terceiro foi quente, entre Pinheiro e Pires, mas o um erro de Paulo Pinheiro deitou tudo a perder e acabou por sair de pista, com Pires a ficar com o último lugar do pódio.

Em Touring Car, Rafael Lobato foi o claro vencedor e em GT Light foi José Maria Marreiros a vencer a categoria.