CPV, Francisco Mora: “Queremos a vitória mas o BOP irá colocar desafios” | AutoSport

Aproxima-se a segunda jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade e Francisco Mora quer repetir os bons resultados obtidos na jornada inaugural.

A motivação está em alta apesar do BoP poder dar algumas dores de cabeça:

“Vencer as três corridas do fim de semana e assinar as melhores voltas no exigente Autódromo Internacional do Algarve, partilhando o carro com um grande amigo e piloto, o Francisco Abreu, e integrado numa fantástica estrutura, a Veloso Motorsport, foi de facto um regresso de sonho aos GT e um começo de época perfeito. Por isso, a vontade de estar novamente ao volante é naturalmente grande”, confessou o piloto.

“Queremos a vitória. O ideal, repetir o fim de semana de Portimão. No entanto, sabemos que o BOP nos irá colocar desafios extra. Mas estamos confiantes. Adoro o traçado do Estoril. É uma pista que oferece uma experiência de condução muito prazerosa.”

“Desde a prova algarvia que não voltámos a pilotar o Porsche. Por isso, neste domingo vamos estar a rodar no Estoril. Será um importante primeiro contacto em pista para nos adaptarmos e recolhermos informação, a fim de estarmos à partida deste desafio na melhor forma.”

A jornada do Campeonato Portugal de Velocidade disputada no Estoril conta com duas corridas de 20 minutos, que têm lugar no sábado, 26, estando reservada para domingo, 27, a corrida mais longa do evento, com 40 minutos de duração e paragem para troca de pilotos.