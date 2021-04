CPV: Francisco Mora o mais rápido no 2º treino livre

Francisco Mora foi o piloto mais rápido na segunda sessão de treinos livre do Campeonato Portugal de Velocidade by Sport TV aos comandos do Porsche 991 GT3 Cup 4.0, com o tempo de 1:47.751, batendo Pedro Marreiros por 1.042.

O melhor Touring Car foi novamente o Cupra #75, desta vez conduzido por Miguel Lobo (1:57.541) e o melhor GT Light foi o da jovem dupla Bernardo Pinheiro, José Maria Marreiros (2:00.673).